Около 900 солдат и 13 танков: Генштаб обновил потери россиян

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 890 человек. С начала полномасштабного вторжения потери составляют уже около 448,4 тысяч солдат.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава – около 448400 (+890) человек

танков – 7087 (+13)

боевых бронированных машин – 13575 (+24)

артиллерийских систем – 11356 (+40)

РСЗО — 1039 (+3) ед

средств ПВО — 751 (+2)

самолетов – 347 (+0)

вертолетов — 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8996 (+40)

крылатых ракет — 2065 (+1)

кораблей и катеров — 26 (+0)

подлодок — 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн — 15110 (+39)

специальной техники — 1867 (+3)

Ранее британская разведка сообщила, что среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых в Украине) сократилось на 74 человека в день в течение марта 2024 года, до 913 человек в день.

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