Около 900 солдат и 13 танков: Генштаб обновил потери россиян

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 890 человек. С начала полномасштабного вторжения потери составляют уже около 448,4 тысяч солдат.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава – около 448400 (+890) человек
- танков – 7087 (+13)
- боевых бронированных машин – 13575 (+24)
- артиллерийских систем – 11356 (+40)
- РСЗО — 1039 (+3) ед
- средств ПВО — 751 (+2)
- самолетов – 347 (+0)
- вертолетов — 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8996 (+40)
- крылатых ракет — 2065 (+1)
- кораблей и катеров — 26 (+0)
- подлодок — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 15110 (+39)
- специальной техники — 1867 (+3)
Ранее британская разведка сообщила, что среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых в Украине) сократилось на 74 человека в день в течение марта 2024 года, до 913 человек в день.
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