Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Около 900 солдат и 13 танков: Генштаб обновил потери россиян

Около 900 солдат и 13 танков: Генштаб обновил потери россиян

Тела российских солдат / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 890 человек. С начала полномасштабного вторжения потери составляют уже около 448,4 тысяч солдат.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • личного состава – около 448400 (+890) человек
  • танков – 7087 (+13)
  • боевых бронированных машин – 13575 (+24)
  • артиллерийских систем – 11356 (+40)
  • РСЗО — 1039 (+3) ед
  • средств ПВО — 751 (+2)
  • самолетов – 347 (+0)
  • вертолетов — 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8996 (+40)
  • крылатых ракет — 2065 (+1)
  • кораблей и катеров — 26 (+0)
  • подлодок — 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 15110 (+39)
  • специальной техники — 1867 (+3)

Ранее британская разведка сообщила, что среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых в Украине) сократилось на 74 человека в день в течение марта 2024 года, до 913 человек в день.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация