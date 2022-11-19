Около Бахмута бои продолжаются почти круглосуточно: все завалено трупами оккупантов – офицер ВСУ

Российские солдаты пытаются вести штурмовые действия днем и ночью. В Донецкой области на Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко.

"Может быть час-два относительного перерыва, а затем снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой", — отметил Ильенко.

Также, по его словам, военное руководство РФ гонит мобилизованных и заключенных россиян на позиции ВСУ.

"Все завалено трупами противника. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои. Бахмут – это украинская крепость, которая держалась когда освобождали Харьковщину, когда освобождали Херсонщину, и сейчас продолжает держаться. Роль Бахмута огромна в войне, впереди много боев", – резюмировал офицер.

Ситуация в Донецкой области

По данным Генштаба, оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

Под Бахмутом и Авдеевкой оккупанты несут серьезные потери в ежедневных попытках штурма обороны Вооруженных сил Украины.

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