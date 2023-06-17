Около Бахмута ВСУ продвигаются медленнее, чем на Таврическом направлении – военный назвал причины

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Бахмутском направлении Донецкой области, однако продвижение идет медленно из-за отсутствия необходимой техники.

Об этом в эфире Radio NV рассказал Дмитрий Кухарчук – командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады, которая наступает на Бахмутском направлении.

По его словам, на Бахмутском направлении продвижение проходит медленнее, чем на Таврическом. Поскольку наступающие сейчас на Таврическом направлении бригады долгое время не воевали и "их зарядили лучшей бронированной зарубежной техникой, лучшими системами залпового огня, лучшей артиллерией".

"Если же говорить о нас, то на Бахмутское направление мы заехали в начале января, все время там велись интенсивные бои. И после того, как "вагнер" ушли, интенсивность не спала. Да, нет этих "мясных" штурмов с их стороны, их нет не потому, что они не хотят их устраивать, они могли бы это делать силами "Шторм Z". Вопрос в том, что теперь мы продвигаемся вперед, а они занимают оборону. Но продвижение может быть полноценным исключительно тогда, когда есть достаточные силы и средства для этого. Если бы у нашей бригады, например, были Bradley, Paladin, Leopard, можно было бы говорить об более интенсивном наступлении", — пояснил Кухарчук.

Однако, по его словам, отсутствие западной техники на Бахмутском направлении не связано с пристрастным отношением.

"Мы стояли в обороне долгий период времени для того, чтобы "вагнеры" не имели возможности продвинуться дальше, и тоже понесли очень большие потери в бронетехнике. Просто нас к этому (к контрнаступлению — ред.) не готовили, но мы как штурмовая бригада охотно приняли в этом участие", — объяснил командир штурмового батальона.

Напомним, эксперт рассказал, как провалился план оккупантов по захвату Бахмута.

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