Около Москвы сгорели два важных объекта российской железной дороги: в ГУР показали видео

В России горят железнодорожные релейные шкафы. В настоящее время уничтожены несколько из них вблизи Москвы.

На территории государства-агрессорки России учащаются сбои в работе железной дороги.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Серьезные осложнения логистики из-за задержки поездов на территории в России вызваны выведением из строя железнодорожных релейных шкафов", — говорится в сообщении ГУР.

Так, в последние дни ноября 2023 года на важных участках российской железной дороги в Московской области сгорели два объекта:

релейный шкаф вблизи населенного пункта Лазенки Новопеределкинского района;

релейный шкаф вблизи населенного пункта Артемьево городского округа Домодедово.

"В результате специального мероприятия, реализуемого совместно с движением сопротивления, движение поездов на указанных участках было парализовано. Огонь, хаос и паралич на российской железной дороге ― еще одно следствие российской преступной войны против Украины", — добавили в ГУР.

На важных участках российской железной дороги возле Москвы сгорели два объекта

Напомним, в ночь на 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали в РФ, а именно в Северномойском тоннеле им. Бессолова в Бурятии прогремел взрыв. Это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, который враг использует для военных поставок.

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