Около Одессы более полутысячи российских морпехов не захотели воевать против Украины и устроили бунт

Российские морпехи взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит.
Российские военные все чаще отказываются участвовать в военных действиях против Украины. На днях русские морпехи сорвали наступление на Одессу, устроив бунт из-за нежелания воевать.
Об этом сообщает СБУ.
В ведомстве отмечают, что под Одессой 600 российских морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит. Об этом рассказал очередной российский пленник на допросе СБУ.
Также в Службе безопасности Украины добавили, что российская армия на 17-й день войны деморализована и подавлена. Кафиры не хотят воевать.
Напомним, очередной пленник на допросе рассказал, что среди российских военных начинают возникать бунты. Путин же начинает прибегать к сталинским репрессиям — военным, которые отказываются воевать против Украины просто убивают.
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