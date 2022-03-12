Около Одессы более полутысячи российских морпехов не захотели воевать против Украины и устроили бунт

Около Одессы более полутысячи российских морпехов не захотели воевать против Украины и устроили бунт

Российские морпехи взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит.

Российские военные все чаще отказываются участвовать в военных действиях против Украины. На днях русские морпехи сорвали наступление на Одессу, устроив бунт из-за нежелания воевать.

Об этом сообщает СБУ.

В ведомстве отмечают, что под Одессой 600 российских морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит. Об этом рассказал очередной российский пленник на допросе СБУ.

Также в Службе безопасности Украины добавили, что российская армия на 17-й день войны деморализована и подавлена. Кафиры не хотят воевать.

Напомним, очередной пленник на допросе рассказал, что среди российских военных начинают возникать бунты. Путин же начинает прибегать к сталинским репрессиям — военным, которые отказываются воевать против Украины просто убивают.

ТСН.ua

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