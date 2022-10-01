Около Одессы две российские ракеты попали в промышленный объект

В результате ракетного удара по Одесской области повреждена электроподстанция, возник пожар в гараже.
На рассвете 1 октября в Одесской области российские оккупанты совершили ракетную атаку, повредив электроподстанцию на объекте промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Одесской ОВА Ростислав Братчук.
"Двумя ракетами, вероятно, "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован", — написал он.
По словам Братчука, пострадавших в результате обстрела не было.
Напомним, под утро 1 октября в городе Николаеве во время объявленной воздушной тревоги в результате обстрела пострадал жилой дом. На месте происшествия работают аварийные и спасательные службы.
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