Около Покровска 50-70 тыс. россиян, враг перекидывает новые подразделения: военный о боях у города

Военное командование военных РФ опрокидывает подразделения из Курахово на Покровское направление. Этот участок фронта в Донецкой области является приоритетным. Здесь сейчас сконцентрировано около 50-70 тысяч личного состава оккупационных войск.

Об этом сообщил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "КИЕВ24".

"Некоторые подразделения перебрасывают с Курахового на Покровское направление. Оно для него ключевое. Сейчас направление главного удара врага — это юг и юго-запад от Покровска. Там есть небольшое продвижение. На севере и северо-востоке им это не удалось. давят оккупанты, — это северо-восток — развилка на трассе из Покровска на Бахмут, а также направление Мирнограда.

Россияне отвлекают часть ресурсов ВСУ, штурмуя позиции в направлении Мирнограда. Оккупационная армия стремится растянуть силы ВСУ. Впрочем, украинские военные держат оборону, наносят врагу колоссальные потери.

Кроме того, подчеркнул Сазонов, в течение последних дней "враг начинает буксовать", а продвигается за сутки на расстояние "не более километра".

"Братья в лоб Покровск (россиянам — Ред.) не имеет смысла. Сейчас здесь сконцентрировано примерно 50-70 тысяч личного состава врага. Когда он штурмовал Авдеевку, там было 110-120 тысяч", — добавил Сазонов.

Как сообщалось, армия РФ приблизилась к важной трассе в Донецкой области — Покровск – Павлоград. От населенного пункта Очеретино Донецкой области осталось менее одного километра, чтобы перерезать сообщение по этой дороге.

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