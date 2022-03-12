Около сотни судов с иностранными экипажами заблокированы в Украине из-за российской агрессии

Около сотни судов с иностранными экипажами заблокированы в Украине из-за российской агрессии

Госслужба морского и речного транспорта Украины требует создания зеленых морских коридоров для вывода торговых судов и экипажей из зоны ведения боевых действий.

Около сотни судов с иностранными экипажами и сотнями моряков заблокированы в акваториях украинских портов из-за российской агрессии.

Об этом сообщил глава Государственной службы морского и речного транспорта Украины Виталий Кондратов во время выступления на Ассамблее IMO.

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По его словам, в течение двух недель с начала российской вооруженной агрессии 94 судна с иностранными экипажами и сотнями моряков заблокированы в акваториях украинских портов. Кроме того, Россия совершила ряд ракетных ударов по этим торговым судам, в результате чего один моряк погиб. Еще одно судно в результате ракетных обстрелов ВМФ России затонуло недалеко от Одесского порта.

Следовательно, глава Морской администрации отметил необходимость введения гуманитарных морских коридоров для вывода торговых судов из зоны ведения боевых действий и эвакуации экипажей в случае невозможности вывода судов. К тому же необходимо обеспечить безопасность украинским морякам, чтобы те могли списываться в безопасных портах.

Кондратов заявил, что противоправные действия Путина представляют существенную угрозу не только украинскому судоходству, но и подрывают глобальные торговые маршруты.

Напомним, российские кафиры пытаются наступать на Одессу, однако город готов дать отпор врагу. "Добро пожаловать в ад" говорит спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

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