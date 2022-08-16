"Окончание горячей фазы войны": Жданов объяснил, что это значит и что будет после

Окончание горячей фазы войны в Украине состоит в выходе ВСУ на границы 1991 года и достижении договоренностей о снижении интенсивности боевых действий.

После этого должен стартовать переговорный процесс.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире своего YouTube-канала.

"Окончание горячей фазы войны – это выход на границы 91-го года и достижение договоренностей о снижении интенсивности боевых действий или в лучшем случае – прекращении огня. А дальше – переговорный процесс. Или замороженный конфликт. Как это было в 14-ом году на линии разграничения позорного "Минска-2", – объяснил эксперт.

Он добавил, что для выхода на границы 1991 года необходимо провести контрнаступательную операцию, для которой необходимо больше оружия.

"Я смотрю оптимистично в будущее и надеюсь, что (западные партнеры – ред.) дадут нам все-таки оружие рано или поздно. Очень обидно, что они тянут. Они тянут время в плане объемов поставок. Тем не менее, я надеюсь, что оружие таки будет передано и мы спокойно сможем провести контрнаступательную операцию и выйти на границы 91-го года", – сказал Жданов.

Он отметил, что после этого Украина вступит в фазу вооруженного конфликта низкой интенсивности. И это станет основой для переговорного процесса.

"Ну, а там посмотрим, до чего договоримся. Но позиция у нас в этом случае будет самая сильная для переговоров. То есть никаких ультиматумов со стороны России мы в этом случае принимать не будем, на мой взгляд", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, по мнению командующего обороной Николаева генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, горячая фаза войны закончится до конца 2022 года.

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