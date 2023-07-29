Окончание войны: какой украинцы видят победу над Россией

Лишь 15% граждан разделяют мнение, что большие потери являются основанием для начала переговоров с РФ.

Для почти трети (70%) украинцев победой будет освобождение всех оккупированных территорий, возвращение всех пленных, депортированных детей и наказание российских военных за все совершенные преступления.

Об этом говорится в социальном опросе фонда "Демократические инициативы".

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"Это указывает на отсутствие предпосылок для формирования в обществе приверженности каким-либо мирным планам или инициативам, предусматривающим территориальные уступки России. Важными показателями победы являются возвращение всех пленных и депортированных (60%) и наказание российских военных преступников (51%). Спасение сограждан и месть причастным к убийствам и пыткам являются важными направлениями сплочения украинской нации и сохранения ее устойчивости во время войны", — отметили социологи.

Большая половина украинцев считают, что высокие текущие и будущие человеческие потери во время войны требуют достижения мира, опирающегося именно на требования Украины.

"Лишь 15% граждан разделяют мнение, что большие потери являются основанием для начала переговоров по прекращению войны", — говорится в результатах опроса.

Справка:

Соцопрос проходил в течение 5–15 июня 2023 г. Во время него был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются Украиной и где не ведутся боевые действия). Во время соцопроса был применен метод face-to-face. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,3%.

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