Окончание войны против Украины: россияне уже хотят видеть конец и понимать временные рамки

Однако, по мнению эксперта Александра Шульги, надеяться на изменения в сознании жителей РФ еще рано.

У российского общества появился запрос на временные рамки относительно окончания "специальной военной операции" в Украине.

Об этом сообщил доктор социологических наук, руководитель аналитического центра Институт конфликтологии и анализа России Александр Шульга на круглом столе в Military Media Center.

Эксперт отметил, что количество граждан РФ, считающих, что война должна завершиться не позднее чем через полгода, сейчас составляет 41%, это на 10% больше, чем в декабре-2022. Еще ощутимее уменьшилось количество сторонников бессрочной войны, до "достижения всех целей СВО", — с 48% в декабре-2022 до 13% в апреле 2023 года.

Почти половина опрошенных россиян склонны полагать, что в той или иной степени цели "спецоперации" достигнуты: около 4% уверены, что эти таинственные цели достигнуты полностью, 46% — что достигнуты частично.

Также отмечается, что в РФ значительно уменьшилось количество тех, кто до сих пор считал украинцев и россиян одним народом. В частности, в декабре прошлого года 62% опрошенных жителей РФ считали украинцев и россиян одним народом, в апреле же 2023 этот тезис поддерживают почти наполовину меньше респондентов — 39%.

Шульга добавил, что социологические исследования подтверждают факт разорванности сознания россиян.

"Факта агрессии по отношению к Украине в сознании россиян не существует, потому что, по мнению россиян, нет суверенного государства, на которое они напали, ведь граждане РФ считают, что во время так называемой спецоперации их военные либо спасают украинцев, либо воюют с нацистами, которых нужно уничтожить или ассимилировать", – объясняет он.

В целом, россияне пытаются представить себя непричастными к войне в Украине. Они озабочены не ужасами, которые несет война, ее несправедливостью и античеловеческой сущностью, а лишь тем, будет ли конкретный респондент мобилизован в армию или нет.

На вопрос "на каких условиях россияне готовы поддержать "СВО" против Казахстана, Польши, Грузии или Балтии" абсолютное большинство опрошенных говорит, что поддержат при любых основаниях: "нападут ли эти страны на Россию" или будут притеснять русскоязычных. И только 15% ответили: ни при каких условиях.

Исследования проводились путем телефонного опроса в разных регионах РФ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме. При этом, по его словам, контрнаступлений может быть несколько.