Окончание войны, распад России и возвращение ВСУ в Крым: основное из интервью Буданова

Глава ГУР также рассказал об обмене военнопленных, что делала разведка в канун войны и почему Россия загнала себя в тупик, объявив мобилизацию.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в эфире телемарафона на канале "1+1" рассказал, может ли Россия нанести ядерный удар, о причастности Медведчука к войне и когда Вооруженные силы Украины вернутся в Крым.

ТСН.ua собрала основные тезисы из интервью Кирилла Буданова.

Что делала разведка Украины 23 февраля

В преддверии полномасштабного вторжения России ударная часть подразделения специального назначения отправилась в аэродром Гостомель, ведь украинская разведка знала планы оккупационной армии по началу операции.

"Мы имели четкие планы, как эта операция должна начинаться. Главный элемент этой операции — Гостомель, чтобы сделать быстрый заход в Киев. В принципе весь план РФ базировался на том, чтобы не позже чем на третьи сутки поднять российский флаг над Администрацией президента. Мы понимали, что если затянуть эту высадку и дать ВСУ развернуться, весь план разрушится с самого начала. Так и произошло", — сказал он.

"Частичная" мобилизация: почему Россия загнала себя в тупик

Кирилл Буданов заявил, что Путин сделал "подарок для Украины", объявив мобилизацию, потому что это "ускорит процесс, который уже невозможно остановить".

"Это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить. Это агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили. Это, кстати, третий эпизод в истории РФ, когда происходит мобилизация: 1914, 1941 и третий — Россия претерпела себя в тупик, из него в принципе еще реально выйти, это признание того, что произошла ошибка, они знают, как это показать, механизмы и модель проработаны. и начать попытаться выстроить какой-то диалог с соседями и миром. Но это автоматически означает трансфер власти", — отметил он.

Об оптимистическом прогнозе окончания войны в Украине

По прогнозам военной разведки, активные боевые действия в Украине скоро закончатся.

"...мы постоянно перевооружаемся. Это процесс, к сожалению, длительный. Должен это сказать откровенно, но долго это не будет (боевые действия — ред.). Вообще эта война не будет долго продолжаться. Скоро это закончится", — считает Буданов. .

Использует ли Россия против Украины ядерное оружие

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября при попытке аннексии части Украины в очередной раз заговорил о применении ядерного оружия.

Буданов подчеркнул, что в обозримой перспективе нет причин считать, что РФ обстреляет Украину ядерным оружием.

"Могу сказать единственное: по состоянию на данный момент нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины", – пояснил он.

О причастности Медведчука к войне в Украине и его должности в оккупационных властях

По данным разведки, кум Путина подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук был причастен к финансированию потенциальных гауляйтеров и предателей, однако эти средства были разворованы.

"Как руководитель спецслужбы я владею определенной информацией (по поводу того, где находится и чем занимается Виктор Медведчук — ред.), но она агентурна и проверить по состоянию на данный момент достаточно трудно, потому что прошел короткий промежуток времени. Медведчук имел определенное влияние во время подготовки к активной фазе", которая началась 24 февраля, в том числе через него проходили средства, которые должны были оплачивать людей, которые были бы гауляйтерами, из-за него были попытки финансирования определенного, как верила Россия, движения сопротивления внутри Украины. средства просто разворованы", — сказал Буданов.

Россия также рассматривала бывшего народного депутата Виктора Медведчука на должность главы Верховной Рады после оккупации Украины.

"На должность руководителя СБУ от России (в случае захвата Украины – ред.) должны были назначить человека из СБУ. У россиян не было кандидата на должность спикера ВРУ. У них не было. Возможно, Медведчука они рассматривали. Невозможно, а одним из они рассматривали Медведчука, как на то время еще действующего народного депутата. Их проблема (россиян — ред.) в том, что они хотели соединить несовместимые вещи: формальную легитимность и свои желания. – заметил он.

Претенденты на президентское кресло после оккупации Украины

Одним из претендентов на пост президента Украины был Виктор Янукович. Россияне приказали ему готовиться к возвращению в Киев, однако сам беглый экс-президент не очень этого хотел.

"У них было несколько вариантов, кто должен стать (президентом — ред.), но финального у них не было. Один из самых бессмысленных, как по мне – это был вариант возвращения Януковича. Его действительно подготовили для этого. У нас была агентурная информация из его среды, как он готовился. Кстати, он сам не очень обрадовался этому. Но такой вариант был", — сказал Буданов.

Варианты политики Украины в отношении России после войны

Россия может распасться после войны против Украины, и тогда придется выстраивать отношения с несколькими государственными образованиями.

Кирилл Буданов считает, что Украина должна рассматривать два варианта своей политики по России после завершения войны. Один из них касается РФ после смены власти, а другой – ряда государственных образований после возможного распада страны.

"Нам нужно рассматривать серьезно два варианта. Во-первых, это выстраивание отношений с видоизмененной Россией формально, если произойдет условие трансфера власти и признание ошибок. Тогда формально Россия избавится от определенных своих территорий, которые она много лет назад аннексировала, но в принципе Россия будет выглядеть как нынешняя Россия", – сказал он.

Второй вариант, по его словам, – это разделение России и создание на территории, которая сейчас занимает, минимум трех, а реально пяти и более новых государствообразований.

О протестах в Дагестане и причастности к этому украинской разведке

Украинская военная разведка работает в Кавказском регионе. Однако разведка Украины не имеет отношения к протестам в Дагестане. Люди там восстали из-за нелепой политики Кремля.

"Мне много определенных событий в мире приписывают. Я нормально к этому отношусь. Мы работали и работаем по кавказскому региону. Это правда. Но, к сожалению, для меня я не могу сказать, что это личное достижение. Это во многих случаях бессмысленная политика РФ. Все, что происходит сейчас, являются абсолютно последовательными вещами", — пояснил Буданов.

Об обмене украинских пилотов и защитников "Азовстали"

Кирилл Буданов рассказал, что российского летчика Красноярцева, бомбившего Чернигов, весной обменяли на украинских пилотов.

"Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь на пятерых", — рассказал Буданов.

Также, по словам руководителя разведки, переговоры об освобождении защитников "Азовстали" продолжались более трех месяцев. За весь этот период постоянно менялась дата обмена.

"Этот процесс длился чуть более трех месяцев. Дата обмена постоянно была в процессе, она была "плавающая". Приблизительно 18 сентября мы договорились об этой дате. А произошедшие в стране-агрессорке события произошли просто параллельно (объявление мобилизации в РФ — ред.) .). Они уже не могли остановить этот процесс, что и произошло 21 сентября", — сказал Буданов.

Украина скоро вернется в Крым

Кирилл Буданов выразил уверенность, что Украине удастся деоккупировать Крым в конце весны 2023 года.

"Американский генерал сказал, что ВСУ летом 2023-го войдут в Крым. Это его личное мнение. Он опирается на известные ему факты. Я опираюсь на те факты, которые мне известны. Я считаю, что это все будет не летом, а до конца весны. Возможно, немного раньше. Здесь в днях можно ошибаться. Главное — алгоритм", — считает Буданов.

Военный прогноз на 2023 год

В начале 2023 г. война с Россией стихнет, а после зимы начнется завершение конфликта с выходом на первом этапе на административные границы Украины 1991 года.

"Если помните мои высказывания где-то в конце мая. Я рассказал об алгоритме действий. Я тогда прямо сказал, что июнь будет, к сожалению, для нас нехорошим. Мы будет немного терять. В июле будет условный застой. В августе начнем движения на восстановление своей территории, которые будут понятны всем. Зимой война в значительной степени стихнет. После зимы начнется завершение конфликта с выходом на первом этапе на админграницы 1991-го. Я не боюсь давать прогнозы", — сказал Буданов.

Напомним, ВСУ за более чем семь месяцев широкомасштабного вторжения РФ ликвидировали почти 60 тыс. оккупантов.

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