Окончание войны России против Украины: NYT описало 4 актуальных варианта этого

Чем дальше боевые действия продвигаются на запад, тем большая вероятность заблудившейся российской ракеты приземлится на территории НАТО, предполагает автор статьи.

Через месяц после вторжения России в Украину война находится в активной фазе, украинские силы в дальнейшем успешно защищают Киев. По оценкам западных экспертов, военные действия могут завершиться с помощью дипломатии, в то время как часть предполагает эскалацию конфликта с вовлечением в него НАТО.

Об этом говорится в статье Спенсера Боката-Линделла для издания The New York Times.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, вторжение РФ "фактически застопорилось", и до сих пор не достигнута ни одна из основных целей диктатора Владимира Путина. С другой стороны, глава Кремля может принять решение об усилении бомбардировок, которые разрушыли ряд украинских городов.

Автор статьи дал четыре, по его мнению, самых реалистичных ответа на вопрос "куда пойдет война и чем она может закончиться"? Три из них предполагают дипломатическое вмешательство в том или ином виде.

Вариант 1 – скорый успех переговоров

На минувшей неделе представители Украины и России начали новый раунд переговоров. Дэвид Леонгардт из NYT убежден, что обе стороны имеют условия, не подлежащие обсуждению. Так, Украина, вероятно, откажется от соглашения, которое бы лишило ее контроля над Киевом, в то же время Россия отвергнет любую договоренность, оставляющую дверь для членства в НАТО открытой для Украины.

По мнению американского обозревателя, заключение мирного соглашения пока не очень вероятно. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит признаков добросовестных усилий российских властей по прекращению войны, а его коллега из Франции выразил аналогичный скептицизм.

Тем не менее, некоторые эксперты осторожно склоняются к успеху потенциала дипломатии. Как сказала старшая научная сотрудница New American Engagement Initiative в Центре стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд, низкая эффективность российских войск побудила РФ смягчить свои требования: официальные лица в Москве теперь меньше говорят о смене власти в Киеве и "демилитаризации", а гораздо больше – об украинском нейтралитете.

"Подождите еще несколько недель, и может наступить момент, когда у нас будет возможность для переговоров", — отметила Эшфорд.

Вариант 2 – долгая изнурительная война

Есть вероятность, что низкое качество российской военной кампании может подтолкнуть Путина к дипломатии. Однако, по словам обозревателя Томаса Фридмана, это будет российским планом Б – с помощью усиления бомбардировок жилых районов выйти на переговоры с более сильными позициями.

"Если Путин не сможет оккупировать всю Украину, он попытается навязать свои условия, заставив 5-10 миллионов украинцев, прежде всего женщин, детей и пожилых людей, бежать в Польшу, Венгрию и Западную Европу – чтобы создать такое тяжелое социальное и экономическое бремя, что эти государства будут оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы он согласился на какие-либо условия для остановки войны", – предположил Фридман.

Как на такой подход к переговорам отреагировали бы западные страны? Дэвид Сенгер из NYT считает, что поддержка украинского сопротивления лишь усилится, что напомнит "старое недоброе время" холодной войны. Конфликт в этом случае станет затяжным, его последствия трудно предсказать.

Целью России снова будет замена правительства Украины на марионеточное и установка нового железного занавеса в Европе, написали Барри Павел, Питер Энгельке и Джеффри Чиммино в статье для Atlantic Council.

Вариант 3 – активная роль Китая

В США заявили, что Россия обратилась в КНР за военной и экономической поддержкой. Президент Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина, что одобрительное решение этой просьбы будет иметь "последствия", хотя не уточнил, какими именно они могут быть.

"Дилема администрации США состоит в том, что Китай является второй по величине экономикой в мире и отправной точкой бесчисленных глобальных цепочек поставок. В отличие от России, чья относительная незначимость для западной экономики облегчила применение санкций, Китай доминирует во всех поставках – от электроприборов до солнечных батарей", – говорится в материале издания Politico.

Однако такая зависимость двусторонняя. По мнению обозревателя NYT Пола Кругмана, есть пределы тому, как Китай может помочь России в экономической сфере. Оказывая Москве военную поддержку, Пекин рискует оттолкнуть от себя другие мировые державы.

Отчасти именно поэтому некоторые специалисты полагают, что Китай может вмешаться, чтобы положить конец нападению России на Украину. Укрепление единства США и ЕС не выгодно Пекину, который хотел бы поддерживать прибыльные экономические связи с Западом и сосредоточить свои ресурсы на внутреннем развитии.

В настоящее время Пекин идет по промежуточному пути, отказываясь от призывов осудить вторжение России, но обещая способствовать деэскалации конфликта.

Вариант 4 – Путин захватывает Украину и не останавливается на этом

Что может сделать глава Кремля после вероятного падения украинского правительства?

"Оптимистическая версия заключается в том, что вскоре после этого он умирает. Иначе то же самое будет происходить снова и снова. Молдова, Украина, Грузия, страны Балтии, Польша – они на карандаше", – считает обозреватель The New Yorker Маша Гессен.

Нападение на другие бывшие советские республики может привести к прямой конфронтации с НАТО, намеренно или случайно.

"Чем дальше боевые действия продвигаются на запад, тем больше вероятность заблудившейся ракеты приземлится на территории НАТО или что россияне собьют натовский самолет", — написала Кэрол Лэндри для NYT.

Как публично заявлял Байден, нападение на территорию НАТО будет считаться началом "третьей мировой войны". Однако привычная формулировка не соответствует масштабу ставок, заметил автор публикации. Ведь в отличие от второй, третья мировая не будет исключать обмен ядерными ударами, в результате чего могут погибнуть десятки миллионов людей. Эта перспектива сейчас считается неправдоподобной, однако отдельные стратеги предупреждают, что риск случайного ядерного конфликта по принципу "глаза за око" растет.