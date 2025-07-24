Окончание войны в Украине и новые вызовы на фронте: главные заявления по интервью Залужному

Валерий Залужный

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о новых вызовах, с которыми сталкивается Украина, и объяснил пути их преодоления.

В частности, он рассказал о демографических проблемах, с которыми сталкиваются во время войны как украинцы, так и россияне, а также предупредил об изменении тактики врага на фронте.

ТСН.ua собрал главные заявления Валерия Залужного из интервью LB.ua.

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Россия стоит перед выбором

Бывший главнокомандующий отметил, что к 2026 году Россия столкнется с выбором: либо набрать мясо из Москвы и Петербурга, либо придумать другой план.

«Скорее всего, этот вариант недопустим. Почему? Потому что может кто-нибудь найтись в Украине, кто-то сделает миллиарды беспилотников, которые будут стоить 5 долларов и будет все равно сколько людей…», — добавил Залужный

Бывший главнокомандующий Валерий Залужный / © Associated Press

В то же время, он провел параллель с Первой и Второй мировыми войнами, когда большие семьи (8-15 детей) позволяли компенсировать массовые потери.

«Перед Первой мировой войной в семьях было по сколько детей? 10-15. Перед Второй мировой 8-10. Потому и потери были безумны. И когда там некоторые полководцы говорили, что «баба рожает» — они были правы. Такая концепция была. Людей было много и они ждали людей. Как и сейчас многие ждут людей и говорят, нам людей не хватает. Я думаю, что это немножко такая ошибка», — заявил посол Украины в Великобритании.

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Миротворцы в Украине

По мнению Залужного, введение миротворческого контингента в Украину неэффективно, без реальных военных возможностей.

«Мы о каком контингенте говорим? Контингент, который может отразить 500 дронов над Киевом? Или контингент, который сюда заедет в красных красивых штанах? Так какой от него смысл? От него нет, вероятно, смысла», — сказал эксголовком.

Он убежден, что для обеспечения продолжительного мира в условиях полномасштабной войны нужна реальная способность, а не символическое присутствие.

«На сегодняшний день мы видим, что возможности очень ограничены. Поэтому я бы смотрел достаточно скептически на этот вопрос с точки зрения практической реализации», — добавил он.

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Эксголовком отметил, что такие заявления имеют вес, только если подкреплены конкретной помощью.

«Это очень хорошо, когда страна заявляет о поддержке. И заявляет о готовности даже отправить своих солдат, если это будет необходимо. Но это лишь, скажем так, политическая поддержка, которую можно измерить другими мерилами, чем сбивать дроны над Киевом», — подытожил Залужный.

Когда закончится война в Украине

Валерий Залужный считает, что новая фаза войны с Россией может затянуться на годы.

Он отметил, что начавшаяся 24 февраля 2022 года война «старого образца» война с российским вторжением фактически завершилась к концу 2023 года. С 2024 года Украина столкнулась с принципиально новой фазой боевых действий.

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«С 2024 года началась совсем другая война — война на истощение, и продолжаться она может долго», — подчеркнул Залужный.

Война в Украине / © Associated Press

Посол Украины в Великобритании пояснил, что армия РФ изменила тактику ведения боевых действий и теперь сосредоточена не на продвижении, а на «обескровлении» ВСУ и гражданского населения.

Дипломат добавил, что на линии фронта сейчас есть позиции, созданные не для прорыва, а исключительно уничтожения.

Посол предостерег: если Украина не пересмотрит свою оборонную стратегию и подход к мобилизации, война может затянуться до 2034 года.

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Каким способом можно победить россиян

По словам бывшего главкома, войну с РФ можно выиграть только благодаря технологическому прорыву.

Залужный объяснил, что пока Украина сосредотачивалась на дронах для обороны, россияне нашли другой путь — расширили «огневую зону» до 50 км с помощью FPV-дронов на оптоволокне, уничтожая украинскую логистику. Также они начали использовать Шахеды на большой высоте, что позволяет им атаковать глубокие тылы.

«Живая сила — это было, скажем так, прикрытие для того, чтобы создать постоянное напряжение. Потому что в этой ситуации самое страшное — это заморозки и остановка. Потом будет очень тяжело повезти туда снова (русских, — Ред.) солдат на убой», — рассказал бывший главком ВСУ.

Залужный подчеркнул, что ключ к успеху — технологии, а не человеческие ресурсы, поскольку демографические потери в обеих странах уже критические.

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«Пока мы будем думать о людях, которых нам не хватит — будущего не будет. Это нужно понять. Два фактора основных предстоящей войны — демографический, людей действительно нет ни в России, ни в Украине… То количество потерь, которое пришлось на население страны и в Украине, и в России, оно уже, возможно, оказалось критическим», — заявил эксголовком.

Война будущего

По мнению дипломата, в будущем война потребует минимальных человеческих ресурсов.

«Демографический фактор — он потребует минимум людей… Будущая война — это сверхдешевые средства сверхвысокой эффективности», — добавил Залужный.

Залужный пояснил, что по стандартам НАТО для уничтожения одной цели требуется три ракеты. В среднем в Украину во время атаки прилетает 500 дронов, то для их отражения понадобится 1,5 тысячи ракет. В то же время, каждый дрон стоит около 50 тысяч долларов, тогда как одна ракета к IRIS-T — 800 тысяч долларов.

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«Не секрет, что (ракет до — Ред .) Patriot производится 200 штук в год. И 500 целей в день. Какая страна будет так воевать? Будущая война — это сверхдешевые средства с высокой эффективностью», — подчеркнул Залужный.

Он подчеркнул, что Украине сейчас нужны не массовые мобилизации, а интеллект и четкая стратегия быстрого освоения новых технологий.

«И Римскую империю, и монголо-татарское иго, и Французскую, а также Венгерскую империи сформировали появление нового оружия и овладение тактикой применения. Украина не смогла в силу разных причин быстро овладеть новыми технологиями. Вот такова будет война. Если кто-то ждет, что придет миллион солдат и будет кур из сарая доставать, очень сильно ошибается», — резюмировал посол Украины.

Технологическое производство в Украине

Залужный считает, что Украине нужно привлечь Великобританию к совместному технологическому производству вооружений. Это нужно для оперативного реагирования на будущие вызовы войны нового типа.

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По его словам, иногда партнеры Украины не понимают, какой вид вооружений нужен Украине, ведь мыслят устаревшими подходами со времен Второй мировой войны.

По мнению дипломата, войны «прошлого» больше не будет, поэтому сейчас важно вовлекать другие страны в технологический процесс в Украине. Как отметил Залужный, это будет гарантировать стабильное и надежное партнерство в будущем.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный / © Валерий Залужный / Telegram

«Каков национальный интерес для Великобритании, например, сейчас вкладывать сумасшедшие средства в развитие беспилотной авиации, если продукт, выпущенный сегодня, теряет свою актуальность через две недели? На склад они ее не положат. Это работа на перспективу, а перспектива, например, для Великобритании — войти в технологический процесс и сохранить новейшую технологию», — отметил посол.

Залужный считает, что Британия — идеальный партнер для сотрудничества, поскольку объединяет финансовую мощь с технологическими разработками. Совместное производство с Украиной поможет снизить стоимость оборонной продукции.

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«Нам очень нужно сейчас иметь надежного партнера и „затянуть“ его именно в процесс технологий, чтобы… мы точно знали, что у нас есть партнеры и союзники, которые могут выработать именно то оружие, которое нам потребуется через год», — подчеркнул эксголовком.

Напомним, ранее Залужный рассказал, какая сложная задача стоит перед Украиной в отношениях с США.

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