Окончание войны в Украине: какие варианты предлагают западные политики

Мирные переговоры Украины с РФ могут начаться в ближайшее время

Выборы президента США подтолкнули ряд украинских и западных политиков к обсуждению вероятного завершения войны в Украине.

Среди громких заявлений политиков Запада звучали сценарии, по которым Украина должна пожертвовать своими территориями и отказаться от членства в НАТО.

Живости этим обсуждением добавил новый президент США Дональд Трамп, неоднократно в своих предвыборных выступлениях, а впоследствии и перед инаугурацией, обещал "скоро" завершить войну в Украине.

Впоследствии он объявил о встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

О чем говорят на Западе о вероятном завершении войны в Украине – читайте в материале от ТСН.ua

Украина должна отказаться от своих территорий

Прошлой осенью новоизбранный вице-президент США Джей Ди Венс призвал Украину отказаться от территорий ради мира с РФ.

Он убежден, что такие утверждения уже проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно у частных.

"Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег", — заявлял Венс.

Также должностное лицо отмечало, что Россия не должна была нападать на Украину, но обе воюющие стороны хотят положить конец войне. И роль США, по его словам, заключается в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать". настоящую дипломатию".

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Президент Словакии Петер Пеллегрини также считает, что Украине придется пойти на " долевые территориальные потери " для завершения войны.

"Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно быть реалистами. На сегодняшний день, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины", — отметил словацкий президент.

Пеллегрини заверил, что его мнение основывается на информации о ситуации на фронте, которую якобы получает каждый день. Также он призвал Украину и РФ как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Легкого решения не будет

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своей традиционной речи перед Вооруженными силами Франции заявил, что война в Украине в ближайшее время не завершится.

"Война не закончится ни завтра, ни послезавтра", – предупредил Макрон.

В то же время он отметил важность обеспечения Украины необходимыми гарантиями после прекращения боевых действий, чтобы предотвратить повторение войны на ее территории.

Заметим, ранее президент Франции также заявлял, что скорейшего и легкого решения по завершению войны в Украине не будет.

Между тем, США, по словам президента Франции, должны помочь европейцам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров.

"А европейцы должны построить гарантии безопасности для Украины, что и будет их первоочередной обязанностью", – заявил Макрон.

Он также добавил, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев, а "доверие" к Западу будет "взорвано", если он согласится на "компромисс" из-за "усталости" от конфликта.

Германия предполагает завершение войны в ближайшее время

В противоположность Макрону Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что активная фаза войны в Украине завершится уже в этом году.

Он отметил, что необходимо рассмотреть все возможные варианты "по поводу того, как остановить убийства и сделать мир возможным". Вместе с тем, он заявил, что мирное решение нельзя искать "через главы украинцев и европейцев".

В свою очередь, в немецком правительстве допускают, что кремлевский диктатор Владимир Путин может скоро закончить войну в Украине, пишет BILD со ссылкой на "внутренний анализ" правительства.

Отмечается, что этот анализ содержит вывод, что "Кремль может завершить войну в этом году и уже посылает ответные сигналы россиянам и международному сообществу".

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По данным BILD, причины такого вывода – ухудшение экономической ситуации в России и подготовка администрации президента РФ к послевоенной избирательной кампании парламентских выборов 2026 года.

Еще одним фактором сценария скорого окончания войны рассматривается стремление избранного президента США Дональда Трампа как можно быстрее начать переговоры с Москвой и Киевом после инаугурации 20 января, отмечает BILD.

Три ключевых момента

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц считает, что на пути к прекращению войны в Украине остается три вопроса, которые, по его убеждению, должны быть ключевыми.

Как уточнил чиновник, эти вопросы касаются вероятных переговоров Украины с РФ:

первое – кто должен быть за столом переговоров;

второе – как привести их за стол переговоров;

третье – какими должны быть рамки сделки.

"Конфликт должен остановиться и президент Трамп четко говорит об этом и решительно настроен это сделать", – добавил Волтц.

По словам американского чиновника, война в Украине "совмещает методы ведения времен Первой мировой", а также несет риски эскалации в Третью мировую, потому что Россия привлекла войска Северной Кореи.

Обещания президента США

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что достигнет мирного соглашения между Россией и Украиной через 24 часа.

Однако сейчас в команде Дональда Трампа заявили, что значительный прогресс в решении войны России против Украины не стоит ожидать по крайней мере в течение следующих шести месяцев.

Впоследствии Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что будет пытаться сделать это как можно скорее.

Как отметил президент, возможные сроки окончания войны станут понятны только после разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным. Этот разговор может состояться очень скоро, подчеркнул Трамп.

Мирный план Трампа

Многие медиа распространяли различные версии "мирного плана" Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине.

В одном из таких говорится о возможности создания 800-мильной буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.

Другой, предполагающий замораживание конфликта по нынешней линии фронта. В обмен на это Украина должна отложить вступление в НАТО на 20 лет.

Согласно сообщениям западных медиа, пока нет конкретного мирного плана у Трампа, он находится на стадии обсуждения. Однако он будет базироваться на двух ключевых параметрах: замораживание боевых действий по линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО.

Уступки с обеих сторон

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для завершения войны в Украине каждая сторона " должна будет от чего-то отказаться ". В то же время, он признал, что Россия является агрессором в конфликте, сообщает издание CNN.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это вполне понятно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, продвигающим мир и прекращающим конфликты, и это тоже будет сложно. Это сложные вещи. Я не хочу и не могу определить временные времена. рамки, кроме того, что каждый раз, когда вы пытаетесь положить конец конфликту между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждая сторона должна будет чем-то уступить", – заявил Рубио.

Объяснение, почему именно Украина должна идти на уступки, должностное лицо не предоставило. Однако он отметил, что сейчас создается основа для будущих мирных переговоров.

Весомые гарантии безопасности

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в интервью Le Monde заявил, что окончание войны в Украине – это будет не только победа на поле боя. Важной составляющей будут дипломатические достижения и политическое урегулирование, в котором основополагающее значение будет иметь вступление Украины в НАТО.

По словам политика, война окончится не только в результате военных действий на фронте, но и в результате политического урегулирования.

"Очень важно, чтобы Украина получила необходимые гарантии безопасности и чтобы российская агрессия была отражена. И мы здесь, в Европе, действительно четко понимаем, что не можем допустить, чтобы через некоторое время после окончания войны Россия снова ворвалась в Украину. И поэтому этот путь [Украина – ред.] в НАТО и эти гарантии безопасности будут иметь основополагающее значение", — отметил Лемми.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, когда состоятся переговоры Украины с командой Трампа.

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