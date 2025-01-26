Окончание войны в Украине: какие варианты предлагают западные политики

Мирные переговоры, отказ от членства в НАТО и отказ от своих же территорий! В последнее время ряд западных политиков говорят о том, как должна закончиться война в Украине. украинцев, да и европейское сообщество.

Что сейчас говорят на Западе о вероятном завершении войны в Украине – рассказала в эксклюзиве TSN.UA Людмила Труфин.

Отказ от территорий

Выборы президента США подтолкнули ряд украинских и западных политиков к обсуждению вероятного завершения войны в Украине Каждый из них выдвигал свои предположения — как же все это завершить так, чтобы наступил мир. территорий ради мира с РФ. Он убежден, что такие утверждения уже раздаются в разговорах с украинскими. чиновниками, особенно в частных.

"Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может длиться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег"

Также чиновник отмечал, что Россия не должна была нападать на Украину, но обе стороны воюющие хотят положить конец войне. И роль США, по его словам, заключается в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом". навязать настоящую дипломатию". К слову, президент Словакии Петер Пеллегрини также считает, что Украине придется пойти на " долевые территориальные потери " для завершение войны.

"Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно быть реалистами. На сегодняшний день, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины".

Пеллегрини заверил, что его мнение основывается на информации о ситуации на фронте, которую якобы получает каждый день. Также он призвал Украину и РФ как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Легкого решения не будет

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своей традиционной речи перед Вооруженными силами Франции заявил, что война в Украине в ближайшее время не завершится.

"Война не закончится ни завтра, ни послезавтра".

В то же время он отметил важность обеспечения Украины необходимыми гарантиями после прекращения боевых действий, чтобы предотвратить повторение войны на ее территории. Заметим, ранее президент Франции также заявлял, что быстрого и легкого решения по завершению войны в Украине не будет. "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам". Тем временем США, по словам президента Франции, должны помочь европейцам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров

"А европейцы должны построить гарантии безопасности для Украины, что и будет их первоочередной обязанностью".

Он также добавил, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев, а "доверие" к Западу будет "взорвано", если он согласится на "компромисс" из-за "усталости" от конфликта.

Что говорят в Германии

В противовес Макрону, канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что активная фаза войны в Украине завершится уже в этом году. решение нельзя искать "через главы украинцев и европейцев". Со своей стороны, в немецком правительстве допускают, что кремлевский диктатор Владимир Путин может скоро закончить войну в Украине, пишет BILD со ссылкой на "внутренний анализ" правительства.

Отмечается, что этот анализ содержит вывод, что "Кремль может завершить войну в этом году и уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу". выборов 2026 года. Еще одним фактором сценария скорого окончания войны рассматривается стремление избранного президента США. Дональда Трампа как можно скорее начать переговоры с Москвой и Киевом.

Три ключевых момента

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц считает, что на пути к прекращению войны в Украине остается три вопроса, которые, по его убеждению, должны быть ключевыми.

"Первое — кто должен быть за столом переговоров; второе — как привести их за стол переговоров; какими должны быть рамки соглашения.

По словам американского чиновника, война в Украине "совмещает методы ведения времен Первой мировой", а также несет риски эскалации в Третью мировую, потому что Россия привлекла войска Северной Кореи.

Обещания президента США

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что достигнет мирного соглашения между Россией и Украиной за 24 часа. России против Украины не стоит ожидать по крайней мере в течение следующих шести месяцев. Как отметил президент, возможные сроки окончания войны станут понятными только после разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Мирный план Трампа

Многие медиа распространяли различные версии "мирного плана" Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине. фронта. В обмен на это Украина должна отложить вступление в НАТО на 20 лет Согласно сообщениям западных медиа, пока нет конкретного мирного плана у Трампа, он находится на стадии обсуждения. Однако, он будет базироваться на двух ключевых параметрах: замораживание боевых действий по линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО.

Уступки с обеих сторон

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для завершения войны в Украине каждая сторона " должна будет от чего-то отказаться ".

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это вполне понятно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, продвигающим мир и прекращающим конфликты, и это тоже будет сложно. Это сложные вещи. Я не хочу и не могу определить временные времена. пределы, кроме того, что всякий раз, когда вы пытаетесь положить конец конфликту между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждая сторона должна будет чем-то уступить".

Объяснение, почему именно Украина должна идти на уступки, должностное лицо не предоставило. Однако, он отметил, что сейчас создается основа для будущих мирных переговоров.

Весомые гарантии безопасности

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в интервью Le Monde заявил, что окончание войны в Украине – это будет не только победа на поле боя.

По словам политика, война закончится не только из-за военных действий на фронте, но и из-за политического урегулирования.

"Очень важно, чтобы Украина получила необходимые гарантии безопасности и чтобы российская агрессия была отражена. И мы здесь, в Европе, действительно четко понимаем, что не можем допустить, чтобы через некоторое время после окончания войны Россия снова ворвалась в Украину. И поэтому этот путь [Украина] в НАТО и эти гарантии безопасности будут иметь основополагающее значение".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КОНЕЦ ВОЙНЫ: что предлагают Украине ТРАМП, МАКРОН и ШОЛЬЦ?!

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп может закончить войну в Украине.

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