Окончанием даже не пахнет: военный жестко ответил Киму о скором завершении войны

Станислав Бунятов

Военный с позывным Осман жестко раскритиковал идею скорого завершения войны в Украине, заявив, что «окончанием даже не пахнет» и реальных оснований для таких прогнозов нет.

Об этом Станислав Бунятов, известный как “Осман”, написал в ответ на заявления председателя Николаевской ОВА Виталия Кима, которые касались возможности дипломатического завершения войны.

"Я не знаю, чем руководствуются люди, делая подобные прогнозы. Окончанием даже не пахнет, нет никаких реальных вариантов, за которые можно было бы зацепиться в этом вопросе, только потенциальные варианты событий и мечты", - подчеркнул Осман.

Он также добавил, что среди военных растет обеспокоенность оппозиционными настроениями, которые могут влиять на подобные прогнозы.

Ранее Виталий Ким высказал мнение, что война завершится дипломатическим путем, поскольку "в любом случае подписывают какую-то бумажку". Он подчеркнул, что на 100% уверен в таком сценарии, когда кто-нибудь из сторон подпишет соглашение.