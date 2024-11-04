Окончательное разрушение мифа: китайцы насмехаются над российским Су-57

Первый показ российского истребителя Су-57 на международном авиашоу Airshow China 2024 в Чжухае окончательно развеял миф о его принадлежности к пятому поколению самолетов.

Об этом сообщает издание Defense Express.

Во время шоу китайские зрители получили близкий доступ к истребителю и детали конструкции Су-57 сразу стали предметом обсуждений в социальных сетях Китая.

Подробности конструкции Су-57

На первый взгляд поражает большое количество болтов на фюзеляже, что уже вызывало сомнения в соответствии самолета заявленным стандартам. Особо заметны недостатки в качестве стыков корпусных панелей и хвостовой части. Разнообразные виды креплений — болты с крестовыми, прямыми и шестигранными шлицами — добавили основания для критики.

Chengdu J-20

Кроме того, китайские пользователи социальных сетей не удержались от сравнения Су-57 со своим истребителем пятого поколения Chengdu J-20, который оставляют от зрителей на расстоянии, чтобы скрыть технические особенности.

Российский Су-57, как выяснилось, обладает минимальными технологиями малозаметности, ограничиваясь лишь формой фюзеляжа, в отличие от американского F-35, демонстрирующего высокие стандарты малозаметности.

F-35

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