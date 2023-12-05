Окопная война не подходит Украине: генерал Маломуж объяснил причину

Николай Маломуж отметил, что ВСУ переходят к стратегической обороне.

С ухудшением погодных условий Силы обороны Украины переходят к стратегической обороне на некоторых направлениях. Однако далеко не всех устраивает такое положение вещей.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что удерживание обороны составляет лишь одну из составляющих военных действий. Впрочем, существуют и другие перспективы, ведь продвижение Сил обороны продолжается. Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".

"Формат окопной и даже окопной активной обороны принципиально не подходит Украине", – убежден Маломуж.

Так, украинские бойцы активно уничтожают оккупантов и их технику, что составляет серьезное военное достижение.

Это также отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, успехи на фронте можно измерить не только квадратными километрами, но и нанесенными потерями.

Украина должна развивать свой военный потенциал

Важно не полагаться полностью на партнеров и развивать собственный оборонно-промышленный комплекс.

"Нам нужно работать в тандеме, чтобы у нас был полный комплект вооружения, техники и особенно боеприпасов. Тогда активные наступательные операции будут реальными", — подчеркнул Маломуж.

Помимо развития ОПК, важно также правильное стратегическое планирование и поддержка западных стран. Все это вместе гарантирует победу Украины.

Напомним, российские оккупанты используют плохую погоду для усиления наступления на позициях украинских военных на Лиманском направлении.

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