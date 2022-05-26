"Окопная война" РФ устарела – сегодня успех зависит от мобильности": военный эксперт о ведении боя россиянами

"Окопная война" РФ устарела – сегодня успех зависит от мобильности": военный эксперт о ведении боя россиянами

Украинские вооруженные силы совершенно верно держат мобильную оборону.

Российская армия, понесшая огромные потери в Изюме, так же ведет бои за Северодонецк.

Об этом рассказал эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире марафона FreeДОМ.

"Они понимают, что нужно хотя бы здесь добиться любого успеха, бросив все силы. Наступать им тяжело. Первый порыв, который у них был 2-3 дня назад, остановлен. Украинские вооруженные силы совершенно верно держат мобильную оборону: переходя из невыгодных" позиций в выгодные, заставляя врага входить в невыгодное состояние, таким образом понеся потери от украинской артиллерии", — отметил Самусь.

Он добавил, что война пока не окипна, как та, к которой привыкли русские.

"Не нужно рыть окопы, чтобы там сидеть и ждать, когда противник тебя уничтожит", — добавил он.

Напомним, Самусь ранее говорил о том, что россияне несут огромные потери именно из-за того, что их генералам поставлена политическая задача – захватить данную территорию, потому что нужно заявить о стопроцентном контроле над "ЛНР".

Напомним, что Кулеба и Блинкен обсудили поставки Украине оружия и разблокировку продовольственного экспорта.

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