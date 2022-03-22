Окраины Харькова усеяны трупами оккупантов и их техникой: город превратился в крепость

Скрюченные враги в разных позах тела, разбросанные повсюду возле техники, где их догнал украинские пули.

Тонны металлолома на Харьковском кольце — все, что осталось от бронетехники оккупантов, которые пытались прорваться в Харьков. Получив, решисты откатились назад и перешли от контактных боев к обстрелам гражданской инфраструктуры. А тела убитых вагнеровцев и псковских десантников так и лежат по полям и никто их не уносит.

Об этом говорится в ТСН.

Одна из разведывательных групп была остановлена в лесу в окрестностях Харькова. Бронеавтомобиль и КамАЗ продвигались на большой скорости. «В город вошло не так много групп, те, кто смог на скорости проехать, но когда вошли в город, на них началась охота», — говорят украинские бойцы.

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После контактного боя эти российские оккупанты так и остались здесь лежать. Скрюченные в разных позах тела, разбросанные повсюду возле техники, где их догнал украинские пули. «Их никто не забирает, они откатились и все что было, все оставили», — говорят бойцы.

Российская военная форма, личные вещи, сухпайки, разбросанные ящики и сожженная бронетехника. Это мусор – вокруг всей кольцевой дороги Харькова. Все вражеские прорывы – Харьков ликвидировал. И надежно укрепился. Город превратился в крепость.

«Силой они Харьков не возьмут, идеологически у них здесь нет поддержки, даже те люди, которые лояльно относились к ним, уже поняли, кто есть кто», — убеждают украинские военные.

Недавно бойцы выбивали российских десантников из школы, где засели на третьем этаже. Все два десятка псковских спецназовцев домой вернутся грузом 200. А еще одну группу наемников ПВК Вагнеровцев – остановили недавно возле кольцевой. Несколько десятков подготовленных бойцов пытались атаковать блок-пост, там они лежат до сих пор под открытым небом. «После боя, когда все закончилось, мы пошли на зачистку и у бойца несколько шприцев были. Может, наркотиками, но это не точно, но были бесстрашны и шли на пули», — рассказывает нацгвардеец.

Все попытки взять город Востока у оккупантов провалились. Поля пригорода усеяны трупами, которые уже растаскивают голодные собаки. «Не выходят на первую линию встречаться, не хотят получать отпор, у них тактика - бомбить город», – говорят бойцы.

Снаряды и ракеты от систем залпового огня падают в город ежесуточно. Дома, которые ближе к кольцевой постоянно испытывают разрушения от попаданий российских боеприпасов. Максим показывает на соседний выгоревший подъезд. Снаряд прилетел ночью. В его доме нет ни окон, ни воды, ни света, но парень не уходит. «Здесь старики остались, если я еще поеду, ничего вообще не останется», — говорит парень.

Днем последние из жильцов этой многоэтажки убирают мусор и завалы, а ночью спускаются в подвалы, чтобы до утра пересидеть бомбежки.

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