"Окраины покрыты телами россиян": боец ВСУ о ситуации в Бахмуте

Россияне не увеличили, однако и не снизили давление на город.

Интенсивность боев в Бахмуте настолько велика, что все близлежащие поля и окрестности населенного пункта покрыты телами русских захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал командир самоходной артиллерийской батареи 30-й отдельной механизированной бригады Андрей Свирида (Уж).

По его словам, россияне имеют незначительные успехи в городе.

"Отчасти враг занял небольшие дома в Бахмуте, но продвижение очень медленное. При этом враг тратит большое количество живой силы. Мы это реально наблюдаем, потому что поля и окрестности усеяны телами, — рассказал Свирида.

Он отмечает, что россияне не увеличили, однако и не снизили давление на город.

"Каждый день отправляют десятки, сотни штурмовых групп...", — добавил защитник.

Кроме того, Свирид отметил и о новом подходе россиян к применению боеприпасов. Теперь армия РФ не в таком количестве "засыпает" позиции ВСУ снарядами.

"У противника меньшее количество боеприпасов, но он подходит более правильно: он начинает не засыпать боеприпасами территорию, а отправляет БПЛА, и уже под корректировку определенное количество боеприпасов начинает уничтожать или разрушать", – пояснил боец.

Тем временем российский олигарх, главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте Донецкой области из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города.

Читайте также: