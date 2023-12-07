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Окрашенная вода вместо еды и рекордная потеря веса: Лубинец рассказал об ужасах плена в РФ

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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Окрашенная вода вместо еды и рекордная потеря веса: Лубинец рассказал об ужасах плена в РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец / Фото: Офис президента Украины

У Украины нет информации о состоянии и местонахождении украинских пленных.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что только гражданских украинцев в плену сейчас находится 28 тысяч. Об их состоянии и местонахождении ничего неизвестно, ведь оккупанты запрещают им писать даже письма.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал во время выступления на международной конференции по правам человека "Свобода или страх".

Омбудсман отметил, что украинцы по возвращении домой находятся в тяжелом состоянии. Лубинец рассказал об условиях, в которых находятся как гражданские, так и военные пленные.

Те, кто находился в российском плену, теряют десятки килограммов веса, находятся в критическом состоянии и долго проходят реабилитацию. Очевидцы, которые были в плену и вернулись, рассказывают, что россияне кормят пленных чем-то похожим на крашеную воду.

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"Наибольшая официально зафиксирована потеря веса человека за 5 месяцев российского плена — 77 килограммов", — отмечает Лубинец.

В настоящее время у украинской стороны нет возможности выяснить, где находятся ее граждане и установить их точное количество.

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Дата публикации
Просмотры
253
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