Окровавленная игрушка из Краматорска станет доказательством военных преступлений России: видео

Изъятая с места обстрела мягкая детская игрушка будет передана в представительство ООН.

Окровавленную детскую игрушку с железнодорожного вокзала в городе Краматорске, который обстреляли российские оккупанты, передадут в представительство ООН, чтобы зафиксировать это ужасное военное преступление, совершенное против мирного населения Украины.

Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщил на своей Facebook-странице заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

“Фотография этой детской игрушки облетела весь мир. Она стала печальным символом ужасной катастрофы, которую устроил рашистский гнусный режим на вокзале в Краматорске”, — написал он в подписи к опубликованному видео.

На снятых кадрах командир подразделения патрульной полиции Краматорск-Славянск Александр Малыш и сотрудник Краматорского РУП Богдан Голощапов изымают мягкую игрушку, на которой остались пятна крови жертвы обстрела.

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Пакет с доказательством зверств российских оккупантов будет передан в представительство ООН.

"Пусть эта игрушка напоминает им в их работе обо всех судьбах украинских детей, которые были уничтожены ракетами и бомбами рашистов", — написал Белошицкий.

Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. В результате удара погибли более 50 человек, среди погибших — дети.

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