Окружение авиастервятниками: Россия стянула к границе Украины 800 самолетов и вертолетов

Россия стянула к украинским границам более 800 единиц авиационной техники. Это — военные самолеты и вертолеты.
Отмечается, что российская авиация размещена на 40 аэропортах.
Об этом на брифинге 16 сентября сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
"Противник сосредоточил вокруг Украины значительную авиационную группировку. Его количество колеблется и насчитывает около 800 летательных аппаратов, размещенных на 40 военных аэропортах", — сообщил он.
Он отметил, что страна-оккупантка РФ сосредоточила свои силы на своей территории, в Беларуси и на территории аннексированного Крыма.
"РФ также применяет самолеты дальней и стратегической авиации, с которых наносятся удары по территории Украины крылатыми ракетами разных типов. А также использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения "А-50", а также самолеты-ретрансляторы Ил-22", — сказал Игнат.
Как сообщалось ранее, по данным Пентагона, Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США в течение двух месяцев. Добавим, что NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
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