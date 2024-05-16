Окружение Харькова: военный эксперт ответил, удастся ли врагу захватить город

По словам генерала, у россиян только на словах есть ресурсы на десятки лет.

Российские оккупанты не имеют достаточно сил для прорыва в Харьков через Волчанск, Купянск или по направлению Луганщины.

Об этом сказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"Никакого окружения Харькова не будет. Прорваться в Харьков, осадить его просто нереально. Сегодня у врага нет таких сил и средств, чтобы дойти до Харькова через Волчанск, Купянск или из направления Луганщины", — считает Маломуж.

Он добавил, что живая сила еще ничего не значит. Для захвата нужно наносить мощные ударные группы баллистических ракет, бронетанковые силы и специально подготовленные силы и средства, которые могут осаждать город и штурмовать большие территории.

"Этого у врага нет, по мнению эксперта, ведь россияне растащили свои резервы.

"Мы каждый день бьем вражеские силы в разных секторах. За последнюю неделю, каждый день ВСУ уничтожают 1500-1700 единиц личного состава, это вдвое больше чем раньше. Это мощный подрыв обороноспособности РФ, чтобы они не говорили. Россияне только на словах говорят о ресурсах на десятки лет. Восстановить боевую часть очень сложно, а тем более живую силу, которая эффективно воевала бы", — добавил генерал.

Между тем, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что противник заинтересован не в том, чтобы закрепляться в Волчанске, а намерен вытеснить из города ВСУ, вообще разрушив населенный пункт.