Окружение Покровска: когда россияне захватят город и что это будет означать для Украины

Покровский — под контролем ВСУ / © Getty Images

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Оккупанты на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска. Захват этого стратегического города может позволить РФ установить контроль над всей Донецкой областью — территорией, на которую Путин претендует как часть своих максималистских планов.

Об этом пишет издание The Telegraph.

«Российские войска фактически перерезали ключевой путь, который является жизненно важной артерией для украинской обороны в Покровске, атаками беспилотников и засадами», — отмечают журналисты.

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По словам украинских солдат, россияне применяют тактику, напоминающую немцев времен Второй мировой войны: обнаруживают слабые места в логистике, а затем перерезают их. Этот акцент на логистике привел к ожесточенным боям, которые сейчас разгораются вокруг Доброполья, как в Покровске на юге, так и в Константиновке на востоке.

«Как только упадет одно, упадет и другое», — сказал один из военных.

Если упадет Покровск, линию фронта от Павлограда, территории, которую украинским войскам будет крайне сложно оборонять, будут отделять только открытые сельскохозяйственные угодья.

«Падение Покровска — теперь вопрос времени», — отмечает издание.

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Напомним, украинские военные опровергли заявления россияне, что враг якобы зашел в Покровск.

Согласно аналитике DeepState, оккупанты воспользовались моментом, когда в одной из украинских бригад не хватало пехоты, и путаницей в оценке обстановки, и пытались прорваться в Покровск.

Покровск. Когда-то в городе бурлила жизнь / © Associated Press

Ранее сообщалось, что летнее наступление России развивается медленнее, чем прогнозировалось. Несмотря на локальные успехи и наращивание количества военных, в том числе вблизи Покровска (в настоящее время там сосредоточено около 111 тысяч российских военных против 70 тысяч в прошлом году), масштабных прорывов нигде нет.

По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, волна попыток летнего наступления, начатого врагом, гаснет. В ряде районов украинские силы переходят к контратакам.

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Обозреватель Financial Times в колонке писал, что как украинские, так и российские войска приближаются к пределу истощения, но Украина без военной помощи может добиться критической точки быстрее — примерно в течение следующих шести месяцев. Также издание, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из стран Европы, отмечает, что Владимир Путин имеет целью захватить Одессу, чтобы лишить Украину главного порта.