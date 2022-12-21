Окружение Путина все еще может отстранить его от власти – депутат Европарламента Кубилюс

Российский диктатор Владимир Путин загнал себя в тупик из-за военной агрессии против Украины, сейчас логику его действий уже трудно предсказать.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал депутат Европарламента, член комитета иностранных дел, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, отвечая на вопрос, готов ли Путин в этой войне возложить до 300 тыс. убитых российских солдат для победы над Украиной.

"Путин сам себя загнал в такой угол, и выглядит сейчас, как полусумасшедшая крыса. Поэтому здесь логику искать очень трудно, как он себя будет вести. Однако, если посмотреть на другие похожие исторические ситуации, то, обычно, кто-то из окружения, из элиты, или военной, или политической, которые сохраняют в такие времена возможность рационального мышления, понимают, что страна уже в тупике, и направляется к бездне, и тогда они ищут возможности, как изменить ситуацию, как отстранить обезумевшего лидера. И все это может произойти. У меня нет термометра, чтобы померить температуру среди политической элиты в Кремле. Но, я думаю, что рациональные люди, и в России возможно осталось несколько таких, должны понимать, что Путин завел Россию на такой путь, который уже привел к тупику, и это трагедия России", — пояснил Кубилюс.

Напомним, издание The New York Times писало, что Владимир Путин готов к потерям в 300 тысяч военных ради победы над Украиной.

Читайте также: