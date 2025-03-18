Окружение ВСУ на Курщине: военный обозреватель назвал это чушью

Эксперт Василий Пехньо заверил: если бы украинские силы действительно были окружены, россияне перерезали бы дороги, а этого не произошло.

Окружение ВСУ в Курщине – чушь.

Об этом заявил военный обозреватель Василий Пехньо в эфире "Утро.LIVE".

Эксперт заверил: если бы украинские силы действительно были окружены, россияне перерезали бы дороги, а этого не произошло.

По словам Пехньо, враг действительно контролирует участки этого направления с помощью дронов и артиллерии, но общая ситуация на фронте остается стабильной. Мол, оккупанты не смогли создать оперативное окружение – их позиции остаются теми же, что и три недели назад.

"Сейчас самое главное – это контроль над высотами, которые есть в наших войсках в двух локациях. Первая локация – это в Сумской области, населенный пункт Юнаковка. Второй район – это сосредоточение на территории Курской области в районе населенного пункта Гуево. […] Наши войска там наоборот делают ситуацию, переворачивают ее с ног на голову", – резюмировал военный аналитик.

Напомним, что российские войска за прошедшие сутки продолжали наземную операцию для вытеснения украинских сил с их позиций, оставшихся в Курской области. Впрочем, россияне не совершили подтвержденного продвижения.