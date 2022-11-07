"Окружить и затянуть петлю": военный эксперт рассказал, как можно освободить Херсон

Россияне эвакуируют все оккупационные учреждения, уничтожили связь, готовятся к бегству из Херсона и уходу за Днепр.

Шон Белл, отставной вице-маршал королевских ВВС и военный аналитик, рассказал о возможных планах президента РФ Владимира Путина по поводу оккупированных городов южной части Украины. В настоящее время происходит эвакуация оккупантов с западного берега Днепра, однако настоящие причины для этого пока непонятны.

Об этом сообщает Sky News.

"Путин распорядился о военной эвакуации Херсона, это известно, и этому есть подтверждение, но будет ли после этого действительно эвакуация или это лишь прикрытие для продолжения боев — честный ответ на этот вопрос: мы не знаем", — сказал Белл.

По его словам, следует учитывать то обстоятельство, что для украинцев штурм города неприемлем. За него пришлось бы заплатить слишком высокую цену.

"Это обойдется дорого Украине. Лучшей тактикой для Украины будет — окружить, затянуть петлю и изолировать российские войска. Именно поэтому они разрушают мосты. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Россия уйдет, но посмотрим, что будет", — пояснил он.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину на земле и в воздухе по всей длине общей границы. Для вторжения в Киевскую область с намерением захватить столицу была использована территория Беларуси. На юге российская армия, в частности, оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, а на севере - районы Сумщины и Черниговщины. Впоследствии две последние области вернулись под контроль Украины.

Полномасштабное вторжение президент РФ Владимир Путин называет "специальной операцией". Сначала ее целью определяли "демилитаризацию и денацификацию", затем — "защиту Донбасса". А в сентябре и начале октября Россия предприняла попытку аннексировать частично оккупированные Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области. Украина и Запад заявили, что эти действия незаконны. Генассамблея ООН 12 октября одобрила резолюцию, осуждающую попытку аннексии РФ оккупированных территорий Украины.

Ситуация в Херсонской области

Российские войска захватили Херсонщину в первые дни войны в начале марта.

Российские военные готовятся к обороне Херсона. В населенные пункты Херсонской области оккупанты свозят дополнительный личный состав. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 30 октября. Украинские военные сообщают, что основную оборону российская армия обустраивает вокруг областного центра.

Также, по информации Генштаба, под так называемую эвакуацию , которую в Херсонской области устроили российские оккупационные силы, попали, в частности, заключенные. Оккупанты вывезли людей из исправительной колонии №90 города. Территорию указанного учреждения российские военные используют для размещения личного состава и военной техники, говорится в сообщении Генштаба. Сообщается, что в поселок Каланчак, расположенный неподалеку от Крыма, прибыло около сотни представителей Росгвардии из города Грозный.

, которую в Херсонской области устроили российские оккупационные силы, попали, в частности, заключенные. Оккупанты вывезли людей из исправительной колонии №90 города. Территорию указанного учреждения российские военные используют для размещения личного состава и военной техники, говорится в сообщении Генштаба. Сообщается, что в поселок Каланчак, расположенный неподалеку от Крыма, прибыло около сотни представителей Росгвардии из города Грозный. Кроме того, российские оккупационные силы планируют проверки людей, которые останутся в Херсоне по завершении объявленной оккупационными силами эвакуации из правобережной части региона. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его информации, "главной целью проверок будет выявление патриотически настроенных херсонцев среди оставшихся в городе".

Также созданные оккупантами Telegram-каналы 1 ноября распространили сообщения о том, что оставшиеся в городе жители Херсона должны рассказать российским оккупационным структурам о месте своего пребывания.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября. По словам главы разведки, в Херсоне сейчас находятся "наиболее подготовленные и наиболее боеспособные российские подразделения".

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что часть жителей Херсона остается в городе, несмотря на давление со стороны российских оккупантов. По его словам, горожане запасаются продовольствием, водой и ждут освобождения города.

В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты на территории Херсонской области отводят глубже в оборону элитные подразделения, а на передовой остаются те, кого не жалко. Также стало известно, что войска врага готовят провокации – переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям против ВСУ.

элитные подразделения, а на передовой остаются те, кого не жалко. Также стало известно, что войска врага готовят провокации – переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям против ВСУ. Военнослужащие ВСУ шаг за шагом освобождают Херсонщину. Наши защитники деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Как украинские военные готовятся к освобождению Херсона - снайпер "Дед"

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