Оксана Билозир неожиданно засветилась в Курской области в РФ и призналась, как на нее реагировали местные

Украинская певица Оксана Билозир посетила Курскую область.

Так, в своем фотоблоге исполнительница опубликовала ролик из разрушенной церкви в российском городе Суджа Курской области. На кадрах Билозир в бронежилете исполняет песню "Ісусе милий".

"Суджа. Курская область. Разрушена церковь", — написала под роликом певица.

Волонтер Андрей Печеный на своей странице в Facebook также показал, как с артисткой прогуливался по территории Курской области, осматривая окрестности. В частности, волонтеры с Билозир сделали фото на фоне российского магазина, который украинизировали ВСУ, и с украинским флагом возле дорожного указателя, где написаны российские города.

Оксана Билозир приехала в РФ и спела украинским бойцам в Судже

Оксана Билозир

Чтобы поддержать боевой дух украинских бойцов Оксана Билозир также дала свой импровизированный концерт под открытым небом. И во время исполнения своих хитов звезда символически держала в руках сине-желтое знамя с надписью "Молюсь за Украину".

Оксана Билозир

Оксана Билозир

Более того, звезда призналась, что даже успела пообщаться с местными жителями и была удивлена, что они уже отвечают ей на украинском.

"Вернулась из поездки в Курскую область! Пообщалась с местными жителями! Кстати, они понимают украинский и даже пробуют отвечать по-украински! Посетила несколько местных храмов! Возила нашим Воинам доброе слово и вдохновляющую, объединяющую и дающую силу украинскую песню", - поделилась впечатлениями Билозир.

Оксана Билозир

Напомним, недавно участник дуэта Tamerlan Alena Тамерлан также показался в Курской области.

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