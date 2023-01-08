Оксана мечтала о свадьбе и ехала за подарками: подробности убийства россиянами 22-летней девушки из Хмельницкого

Родные девушки теперь собирают деньги на дроны для ВСУ.

В канун Нового года российские террористы обстреляли Хмельницкий. Тогда погибла 22-летняя Оксана М.

Об этом сообщает проект "Мемориал.ua".

31 декабря 2022 22-летняя Оксана готовилась к празднованию Нового года. Девушка вместе в компании друзей и своем женихом Назаром ехали в город за подарками на праздник. В это время российские террористы ракетами обстреляли Хмельницкий.

"Мы ехали на машине, ракета разорвалась позади нас. Когда мы открыли глаза, то увидели, что позади нас все горит. Мы сидели практически в металле. Оксана была без сознания", – рассказала журналистам подруга Марина.

Медики почти сутки пытались спасти девушку, однако ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

Друзья вспоминают, что Оксана очень хорошо общалась на английском языке и мечтала о женитьбе на любимом.

Фото: Ярмолинцы Городок Онлайн

"Родным погибшей многие предлагали финансовую поддержку. Они открыли сбор средств на месть за смерть Оксаны. Деньги планируют передать в управление разведки на закупку дронов-камикадзе", — говорится в сообщении проекта.

Ракетный удар по Хмельницкому 31 декабря

31 декабря Россия ракетами обстреляли Хмельницкий. Местные жители сообщали о взрывах.

Сначала сообщалось, что ранены по меньшей мере четыре человека в результате обстрела. Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали восемь гражданских лиц. В больнице скончалась 22-летняя Оксана.

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