Оксен Лесной отреагировал языковой скандал в Ирпене: "поведение преподавательницы не соответствует ее роли"

По словам Лесного, именно педагоги формируют нацию, поэтому поведение преподавательницы философии "не соответствует ее роли".

Новый министр образования и науки Украины Оксен Лесной прокомментировал недавний скандал русскоязычной преподавательницей философии в Государственном налоговом университете в Ирпене.

Он сообщил, что в отношении педагога будут приняты соответствующие меры.

"Кейс с преподавательницей учебного заведения, которая не способна овладеть государственным языком, – это прямое нарушение действующего законодательства", – подчеркнул министр.

По словам Лесного, именно педагоги формируют нацию, поэтому поведение преподавательницы философии "не соответствует ее роли".

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"Если кто-то, преподавая на украинском, на перерыве переходит на русский, – он или она действительно демонстрирует детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству", – написал он.

Глава МОН также добавил, что вдохновляется смелым шагом студентов, озвучивших эту историю, несмотря на угрозы преподавательницы.

Удивительно, когда учащиеся или студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели.

Мы превратили язык в инструмент политических манипуляций. Не мы использовали ее в качестве повода для агрессии. Мы только защищаем свое украинское пространство и свою свободу", – подчеркнул министр.

Лесной также призвал родителей формировать украиноязычную среду для детей.

"Я безмерно радуюсь, когда слышу, как русскоязычные люди общаются с собственными детьми на украинском языке., – заявил он.

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