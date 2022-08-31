Октябрь-ноябрь станут критическими для РФ: Жданов назвал причины неутешительного развития событий для оккупантов

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему осень будет для России критически тяжелой в войне против Украины.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua 31 августа.

Так, по его словам, октябрь-ноябрь станет критическим для страны-агрессора, поскольку у военных заканчиваются годовые и полугодовые контракты.

"Думаю, что да. Ситуация ухудшается с каждым днем. Вы еще забыли о трехмесячных контрактах на 90 суток, которые уже давно истекали. И, кстати, у них уже есть такое понятие, как лагерь для отказников. Те, кто отказался возвращаться на передовую. Тех, у кого закончился контракт и они хотят написать рапорт, их не отпускают, держат в так называемых лагерях и пытаются заставить подписать согласие на бессрочное продление контракта. Там очень серьезная ситуация в психологически-моральном плане. Именно поэтому российские военные предпочитают легкое ранение. Лучше меня ранят и я через госпиталь поеду домой, а потом напишу рапорт и не вернусь. Но после легких ранений их все равно не отпускают. Только средние и тяжелые, когда уже есть потеря трудоспособности и человек становится фактически инвалидом, тогда их отпускают. Поэтому с каждым днем ситуация в России с этими контрактами ухудшается", — отметил Жданов.

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В то же время у нас в октябре вернутся с учений из-за границы военнослужащие ВСУ и должно начать поставляться военное вооружение по ленд-лизу.

"В октябре, я так понимаю, должна вернуться первая партия обучавшихся. И в октябре мы должны начать получать тяжелое вооружение уже в рамках программы ленд-лиз. Там будет не 3-5 гаубицы, а должно быть 30-50 и больше По крайней мере, мы на это рассчитываем. Поэтому объединение наших военнослужащих, прошедших полный курс учений по западному образцу плюс западные образцы вооружения, на которых они учились, дает возможность формирования группировки войск для проведения контрнаступательных операций. Это уже будет, на мой взгляд, новейшая армия Украины полностью западного образца", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 189-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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