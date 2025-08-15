- Дата публикации
Окупированное Енакиево посетили дроны: в городе вспыхнул пожар (видео)
В оккупированном Енакиево раздались мощные взрывы и вспыхнул пожар после атаки беспилотников.
В ночь на 15 августа дроны атаковали временно подконтрольный оккупантам город Енакиево Донецкой области.
Об этом сообщают местные паблики, публикуя видео последствий прилетов.
На опубликованных кадрах слышна детонация, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар.
Более подробной информации о результатах «хлопка» пока нет.
Ранее сообщалось, что беспилотники СБУ уничтожили терминал хранения «Шахедов» в Татарстане.