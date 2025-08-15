ТСН в социальных сетях

Окупированное Енакиево посетили дроны: в городе вспыхнул пожар (видео)

В оккупированном Енакиево раздались мощные взрывы и вспыхнул пожар после атаки беспилотников.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Взрывы в Енакиево

Взрывы в Енакиево

В ночь на 15 августа дроны атаковали временно подконтрольный оккупантам город Енакиево Донецкой области.

Об этом сообщают местные паблики, публикуя видео последствий прилетов.

На опубликованных кадрах слышна детонация, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар.

Более подробной информации о результатах «хлопка» пока нет.

Ранее сообщалось, что беспилотники СБУ уничтожили терминал хранения «Шахедов» в Татарстане.

