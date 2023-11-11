Олег Иваница рассказал о зарплате в ВСУ и признался, приходилось ли ему убивать врага

Известный украинский актер Олег Иваница, который в начале войны вступил в ряды ВСУ, рассказал о своей службе на фронте.

В частности, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист-защитник рассказал о зарплате военного. Иваница признался, что их снабжают едой и теплой одеждой. Когда актер был на "нуле", то получал 100 тысяч гривен. Правда, эти средства почти все сразу тратились. Иваница вместе с побратимами покупал необходимые для фронта вещи.

"Нас обеспечивают зимней одеждой, кормят нормально. Что касается зарплаты… Все, что говорят, это правда. На "нуле" платили 100 тысяч, четко платили. Достаточно большая часть денег тратится там: на топливо, на ремонт авто. Если бы мне не помогали друзья с ремонтом машин, то мне бы не хватило. Отложить удалось. Когда нас прошлым летом вывели из Киева, а потом оказалось, что это была зона боевых действий, а нам платили меньше. Тогда нам бросили дополнительно средства, я купил немного долларов", — поделился актер.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Олег Иваница также признался, приходилось ли ему на войне ликвидировать врага. По словам артиста, он не считает оккупантов людьми. Когда российские военные приближались к их позициям, они с побратимами открывали огонь.

"У нас не было ситуаций, когда они на нас перли. Было такое, что какими-то группками подходили ночью. Побратим смотрит в тепловизор, а ты туда наваливаешь. Смотришь в сторону их посадки, если там видишь движение, то туда наваливаешь. Первые разы, когда ты увидел, выпустил определенное количество пуль, а потом приходит понимание, что ты стреляешь по человеку. Потом ты понимаешь, что это не человек", — рассказал артист-военный.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Напомним, Олег Иваница в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и пошел защищать Украину от российских оккупантов.

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