Олег Сенцов показал фото с передовой: "Когда за холмом орки"

Олег Сенцов показал фото с передовой: "Когда за холмом орки"

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов показал фото с передовой.

На странице в Facebook знаменитость, недавно приобщившаяся к отряду спецназначения, разместил фотографию, на которой позировал, сидя в окопе.

Как отметил Сенцов, неподалеку была армия РФ.

Олег Сенцов / facebook.com/oleg.sentsov

"Когда за холмом орки, а ты прячешься в местном Шире", – прокомментировал пост он.

В комментариях поклонники попросили режиссера беречь себя и пожелали быстрее победить врага.

Божьей опеки, дорогие воины

Уважаю! Берегите себя!

Спасибо и молимся за вас и победу

Напомним, на днях певица Наталья Могилевская в госпитале навестила раненого бойца и преподнесла ему сюрприз. Звезда спела ему Happy birthday, презентовала огромный букет и расцеловала.

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