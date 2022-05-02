Олег Сенцов показал фото с передовой: "Когда за холмом орки"

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов показал фото с передовой.
На странице в Facebook знаменитость, недавно приобщившаяся к отряду спецназначения, разместил фотографию, на которой позировал, сидя в окопе.
Как отметил Сенцов, неподалеку была армия РФ.
"Когда за холмом орки, а ты прячешься в местном Шире", – прокомментировал пост он.
В комментариях поклонники попросили режиссера беречь себя и пожелали быстрее победить врага.
- Божьей опеки, дорогие воины
- Уважаю! Берегите себя!
- Спасибо и молимся за вас и победу
Напомним, на днях певица Наталья Могилевская в госпитале навестила раненого бойца и преподнесла ему сюрприз. Звезда спела ему Happy birthday, презентовала огромный букет и расцеловала.
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