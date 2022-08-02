Олег Сенцов рассказал о потерях побратимов и ситуации на фронте: "Активная фаза подходит к концу"

Экс-политзаключенный Кремля рассказал, что активная фаза боев за Донбасс заканчивается. Знаменитость надеется, что ВСУ смогут освободить временно оккупированный Херсон в ближайшее время.

Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook. При этом защитник отметил, что ему иногда противно читать новости, где все напоминает "параллельный мир" и "информацию из космоса".

"Между тем битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза. Враг сосредоточил свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизил активность. Рашисты перебрасывают свои основные силы на Юг, чтобы защитить оккупированный Херсон и попытаться организовать там контрнаступление, чтобы остановить продвижение ВСУ. Я надеюсь, что Бахмут мы отстоим, а Херсон освободим в ближайшие недели", — написал он.

Также Олег Сенцов рассказал о проблемах воинов. Он отметил, что защитники устали, в его подразделении тоже много потерь, а техники не хватает.

"Да, мы истощены. Да, у нас тоже много потерь и раненых. Да, техники мало, а снарядов советских калибров почти не осталось. Натовские системы лучше, но их тоже еще недостаточно. Но ни один боец не сомневается, что мы победим. Каждый готов делать все, чтобы эта победа наступила как можно скорее. Мы уже не проиграли и мы обязательно победим. Слава Украине!" – добавил режиссер.

В комментариях пользователи поблагодарили и поддержали воинов.

Нет самой высокой планки нашей благодарности – она безгранична! Только берегите себя – мы так ждем вас и всех наших защитников!

Спасибо, Олег! Спасибо вам всем, нашим защитникам, ребятам и девушкам! Берегите себя! Молимся о вас!

Низкий поклон вам, наши воины. Да хранит вас Господь. Помните, что за вас молятся миллионы.

Спасибо каждому из вас за Украину. Лучшая армия мира

Напомним, ранее Олег Сенцов вспомнил, как отходил из Лисичанска. Также режиссер рассказал о жестком бое с оккупантами.

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