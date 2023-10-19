Олег Сенцов снова получил ранение на фронте и рассказал о своем состоянии

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который сейчас воюет в рядах ВСУ и командует взводом в 47 омбр "Магура", получил ранения на фронте.

Об этом защитник сообщил в своем Facebook. По словам Олега Сенцова, он получил траву из-за обломка, который ему в бок. К счастью, ранение нетяжелое.

"Снова ранение и опять нетяжкое — поймал обломок в бок", — сообщил защитник.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Больше деталей Олег Сенцов не стал рассказывать.

Отметим, что в начале полномасштабной войны режиссер пошел защищать Украину от российских оккупантов. Олег Сенцов воюет на южном направлении. Это уже не первое ранение защитника. Летом он попал под артиллерийский обстрел. Обломки тогда попали в лицо Олегу Сенцову. 10 июля во время боя с оккупантами режиссер получил контузию, но затем вернулся на фронт.

Уже в сентябре на Запорожском направлении Олег Сенцов снова получил контузию. Тогда после боя с оккупантами режиссер нашел в своем бронежилете пулю.

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