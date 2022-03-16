Олег Винник перепел гимн и сделал из него победную песню: "Буде жити Україна"

Исполнитель назвал свою кавер-версию песенной молитвой.

Украинский певец Олег Винник отозвался на просьбу поклонников и создал победную песню.

За основу исполнитель взял гимн Украины и переделал в нем слова. Свою кавер-версию артист назвал песенной молитвой.

"Мой героический народ! Прими от меня слова поддержки через кавер-версию на победную музыку гимна Украины, композитор Н. Н. Вербицкий. В каждое сердце, обливающееся кровью за Украину, за победу нашего народа, пусть попадет эта моя песенная молитва! Украинец не может без песни! Украинец не может без свободы! С нами Бог! Объединяемся!" – написал Винник.

Будет жить Украина! Вы просили у меня победную песню. Я тоже этого хотел. Господь Бог слышит наши сердца, нашу народную боль! Мой героический народ!!! Прими от меня слова поддержки через кавер-версию на победную музыку гимна Украины, композитор Н. Н. Вербицкий. В каждое сердце, обливающееся кровью за Украину, за Победу нашего народа, да попадет эта моя песенная молитва! Украинец не может без Песни! Украинец не может без свободы! С нами Бог! Объединяемся! ❤️ Опубликовано Олегом Винником Понедельник, 14 марта 2022 г.

Напомним, что ранее Олег Винник выпустил клип на песню "Сльози на Землі". В видео певец показал, что ранее теплые и приветливые города Украины с приходом российских оккупантов превратились в серые и наполненные болью и горем.

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