Олег Винник в новом клипе показал, как изменилась Украина после вторжения России

Олег Винник в новом клипе показал, как изменилась Украина после вторжения России

Артист выпустил клип на песню "Сльози на Землі".

Популярный украинский певец Олег Винник показал, как изменилась Украина после вторжения российских войск.

Оккупанты пришли на украинские земли и начали обстреливать города. Российские военные разрушают дома, обстреливают больницы, грабят и убивают мирных жителей.

Олег Винник в своем клипе показал, что раньше теплые и радушные города Украины с приходом российских оккупантов превратились в серые и наполненные болью и горем.

Отметим, что исполнитель выпустил клип на песню "Сльози на Землі", выпущенную в 2019 году.

Песня о суровой стороне реальности пронизана отчаянным желанием остановить происходящее осушить слезы, уберечь от неизбежной боли.

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала новой песней, которую посвятила Украине. Слова чувственной композиции написал Потап.

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