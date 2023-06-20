Олешки на грани гуманитарной катастрофы: под завалами домов – тела, нет питьевой воды и света

Так же сложная ситуация и в оккупированном Голопристанской громаде.
В подтопленных Олешках на оккупированной части Херсона не работает канализация, почти везде нет электричества и питьевой воды.
Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире общенационального телемарафона.
"Мы понимаем, что там (на подтопленной левобережной Херсонщине – Ред.) огромное количество жертв. В Олешках сейчас стоит страшная вонь, не работает канализация, почти всюду нет света и питьевой воды", – говорит председатель ОВА.
По его словам, Олешки сейчас – на грани гуманитарного кризиса. Под завалами собственных домов остаются погибшие.
Прокудин отметил, что, по официальным данным, установлены личности и определена причина смерти только 11 жителей Олешек. Однако это количество очень занижено, потому что оккупанты скрывают факт массовой гибели людей. Именно поэтому РФ не допускает представителей ООН на оккупированное Левобережье – чтобы скрыть последствия своего преступления.
"Там ввели карантин: тела погибших вывозят, врачей не допускают к осмотру для установления факта и причин смерти", – сообщил он.
Сложная ситуация и в оккупированном Голопристанской громаде.
"Многие улицы населенных пунктов еще остаются затопленными, люди не могут добраться до домов. Также нет света и воды", — отметил Прокудин.
Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в результате подрыва Каховской ГЭС около полутысячи жителей Олешек, вероятно, погибли, потому что РФ запретила эвакуацию.
Также в Олешках оккупанты забрали у местных лодки и не выпускали людей.
Легитимный мэр Олешек Евгений Рыщук отмечал, что на подтопленной территории – хаос, сказать, сколько людей погибли, невозможно.
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