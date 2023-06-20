Олешки на грани гуманитарной катастрофы: под завалами домов – тела, нет питьевой воды и света

Так же сложная ситуация и в оккупированном Голопристанской громаде.

В подтопленных Олешках на оккупированной части Херсона не работает канализация, почти везде нет электричества и питьевой воды.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире общенационального телемарафона.

"Мы понимаем, что там (на подтопленной левобережной Херсонщине – Ред.) огромное количество жертв. В Олешках сейчас стоит страшная вонь, не работает канализация, почти всюду нет света и питьевой воды", – говорит председатель ОВА.

По его словам, Олешки сейчас – на грани гуманитарного кризиса. Под завалами собственных домов остаются погибшие.

Прокудин отметил, что, по официальным данным, установлены личности и определена причина смерти только 11 жителей Олешек. Однако это количество очень занижено, потому что оккупанты скрывают факт массовой гибели людей. Именно поэтому РФ не допускает представителей ООН на оккупированное Левобережье – чтобы скрыть последствия своего преступления.

"Там ввели карантин: тела погибших вывозят, врачей не допускают к осмотру для установления факта и причин смерти", – сообщил он.

Сложная ситуация и в оккупированном Голопристанской громаде.

"Многие улицы населенных пунктов еще остаются затопленными, люди не могут добраться до домов. Также нет света и воды", — отметил Прокудин.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в результате подрыва Каховской ГЭС около полутысячи жителей Олешек, вероятно, погибли, потому что РФ запретила эвакуацию.

Также в Олешках оккупанты забрали у местных лодки и не выпускали людей.

Легитимный мэр Олешек Евгений Рыщук отмечал, что на подтопленной территории – хаос, сказать, сколько людей погибли, невозможно.

Читайте также: