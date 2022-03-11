Ольга Сумская рассказала, как помогает украинцам во время войны

Актриса также призвала украинцев, ни в коем случае не падать духом.

Известная украинская актриса Ольга Сумская пытается во время войны быть чем-то полезной.

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В эфире телемарафона артистка рассказала, что каждый день молится за наших защитников. Украинские военные сейчас на передовой, поэтому им нужна поддержка.

"Каждый день благодарю Бога за то, что вижу солнце. И сегодня был солнечный день. Я молилась за наших военных, за наших ангелов, которые сегодня защищают украинскую землю. Не устаем все делать, не устаем их поддерживать, ведь им очень тяжело. Они на передовой", – рассказала Сумская.

Сама же актриса пытается помогать украинцам в соцсетях. Она общаются с людьми из разных уголков Украины. Сумская помогает найти лекарства, еду для тех, кому это необходимо.

"Я пытаюсь объединять людей, помогать им для того, чтобы их услышали из самых отдаленных уголков Украины. Чужие стали родными. И нас сегодня это объединяет. Мы мысленно делаем все, чтобы приблизить нашу победу. И это будет. Я просто уверяю вас – украинцы – победа не за горами. Не падать духом! Держаться! И верить в нашу победу! Только так", — отметила актриса.

Напомним, ранее Ольга Сумская обращалась к россиянам. Она пыталась донести жителям РФ, какие зверства творят российские оккупанты на территории Украины.

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