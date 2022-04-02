Оля Цибульская со слезами на глазах рассказала о родителях, которых война застала в Ирпене

Оля Цибульская со слезами на глазах рассказала о родителях, которых война застала в Ирпене

Также исполнительница рассказала, как она пережила первые дни войны.

Украинская певица Оля Цибульская находится на Западной Украине, но война же застала певицу в Киеве.

Как рассказала знаменитость, 24 февраля она была дома с сыном. Впрочем, ночью Оля проснулась от громкого взрыва.

"Проснулась от очень сильного взрыва. Включились все сигнализации у стоящих на улице автомобилей. Я встала и увидела большой дым. Разбудила мужа и сказала, что война. Мы включили телевизор и просто плакали", — рассказала Цибульская "Зірковому шляху".

В Киеве исполнительница оставалась три дня. Но после того, как российский оккупант переехал автомобиль, в котором был гражданский, знаменитость решила ехать подальше от столицы, хотя и боялась вражеских обстрелов.

Оля Цибульская с сыном / instagram.com/cybulskaya

"Мы пробыли три ночи в подвале, в подземном паркинге. На третью ночь Нестор не смог вообще уснуть. Наутро мы вышли, а по нашей улице ездили танки. За квартал от нашего дома танк переехал машину с мужчиной. Мы зашли в квартиру, собрали вещи и уехали", — сказала исполнительница.

Но Цибульская же беспокоилась о своих родителях. Когда началась война, они находились в Ирпене. Родные певицы три дня не выходили на связь. Сейчас они в относительной безопасности. Но когда Оля вспоминает эти жуткие события, то не может сдерживать слез.

Сама же Оля находится на Западной Украине. Певица занимается волонтерством.

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

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