Омбудсмен Лубинец рассказал, сколько военных с острова Змеиный уже освобождены из плена

Дмитрий Лубинец призвал родных, имеющих какую-либо информацию по украинским военнослужащим, сообщать об этом компетентным органам.
Из плена уже освобождены 30 украинских военнопленных с острова Змеиный.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по результатам встречи с родными военных с острова Змеиный, которые находятся в плену.
Лубинец призвал родных, имеющих любую информацию по украинским военнослужащим, сообщать об этом компетентным органам.
"Кроме того, во время встречи озвучили вопрос сложности возвращения из плена наших военных, ведь именно военные из Змеиного стали легендой этой войны — они приняли бой, когда многие были дезориентированы", — сказал он.
Лубинец отметил, что во время эмоционального общения представители разных ведомств рассказали о том, что из плена уже освободили 30 находившихся на острове украинских военных.
"Также в плену еще остаются наши военные, которых мы обязательно вызволим из российского плена", — добавил уполномоченный.
Также на встрече присутствовали представители Координационного штаба и Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, 5 ноября из российского плена вернулись 19 украинских пограничников.
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