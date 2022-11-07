Омбудсмен Лубинец рассказал, сколько военных с острова Змеиный уже освобождены из плена

Дмитрий Лубинец призвал родных, имеющих какую-либо информацию по украинским военнослужащим, сообщать об этом компетентным органам.

Из плена уже освобождены 30 украинских военнопленных с острова Змеиный.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по результатам встречи с родными военных с острова Змеиный, которые находятся в плену.

Лубинец призвал родных, имеющих любую информацию по украинским военнослужащим, сообщать об этом компетентным органам.

Также читайте Зачем Путин говорит о переговорах и какая позиция Запада в этом вопросе: объяснение Арестовича

"Кроме того, во время встречи озвучили вопрос сложности возвращения из плена наших военных, ведь именно военные из Змеиного стали легендой этой войны — они приняли бой, когда многие были дезориентированы", — сказал он.

Лубинец отметил, что во время эмоционального общения представители разных ведомств рассказали о том, что из плена уже освободили 30 находившихся на острове украинских военных.

"Также в плену еще остаются наши военные, которых мы обязательно вызволим из российского плена", — добавил уполномоченный.

Также на встрече присутствовали представители Координационного штаба и Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, 5 ноября из российского плена вернулись 19 украинских пограничников.

За что Валерия Залужного уважают самые крутые армейцы мира: история главнокомандующего ВСУ

Читайте также: