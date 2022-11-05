Омбудсмен подтвердил вывоз детей из интернатов Херсона в Крым (фото)

Воспитанников одного из детдомов в Херсонской области депортировали в Крым.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил информацию о незаконном вывозе воспитанников Олешковского детского дома-интерната Херсонского областного совета в возрасте от 9 до 17 лет в психбольницу в Симферопольский район в Крыму.

Об этом Лубинец написал в Telegram.

"Оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым", — говорится в сообщении.

Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Омбудсмен также обратился в правоохранительные органы для фиксации очередного преступления России.

Напомним, недавно разведка Украины сообщила, что оккупанты вывезли детей из интернатов Херсона и поселили на базе психиатрической больницы в Крыму. Также захватчики на территорию Крыма перевезли заключенных херсонской колонии.

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