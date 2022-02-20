Омбудсмен подтвердила, что оккупанты принудительно "мобилизуют" этнических греков в ОРДЛО

Денисова подчеркнула, что принудительная "мобилизация" на оккупированных территориях запрещена международным гуманитарным правом.

Оккупанты на Донбассе принудительно "мобилизуют" этнических греков.

Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, мужчин из села Стила на территории оккупированной Донбасса, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной. В связи с этим жители села были вынуждены обратиться за помощью и с целью огласки к послу Греции в Украине.

"Уже известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один человек скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь", — сообщила омбудсменко.

Кроме того, жителям ОРДЛО оккупанты присылают телефонные сообщения о необходимости прибытия в так называемые "военнокоматы", а за отказ угрожают уголовной ответственностью.

Денисова подчеркнула, что принудительная "мобилизация" на оккупированных территориях запрещена международным гуманитарным правом.

Ранее о принудительной "мобилизации" в селе Стила рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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