"Он гениальный пилот": на войне трагически погиб 21-летний военный Даниил Новиков (фото)

На войне России против Украины погиб 21-летний военнослужащий, доброволец, пилот FPV-дронов Даниил Новиков. Когда началось полномасштабное вторжение, ему было 19 лет. Парень работал в Бельгии, но вернулся домой, чтобы защитить страну.

О смерти друга и напарника сообщила у себя в Facebook журналистка, главный редактор сайта "Доступ к правде" Леся Ганжа, которая сейчас служит в 518 батальоне.

“Сегодня 40 дней, как погиб мой друг и напарник Даня. Дане 21 год. И он гениальный пилот. Напарниками мы стали почти случайно: в апреле мы оба перевелись в одно подразделение. У меня была задача запустить FPV, и мне нужно было выбрать напарника. Это не столь простая задача в подразделении, где все давно и все разделены на экипажи. Он приехал через несколько дней после меня, и тогда я просто подошла к нему и спросила: "Будешь со мной летать на FPV?" Он сказал "Буду" — и мы полетели", — рассказала Леся Ганжа.

Леся Ганжа и Даниил Новиков/Фото: Леся Ганжа

Она училась летать на FPV даже не недели, ей давалось очень сложно — в этом деле серьезную роль играет возраст и быстрота реакции, говорит военная. Даня же один день полетал на симуляторе, на второй он уже летал.

"Еще через несколько дней подучивал меня. "Тебе не беспокоит, что твой ученик перерос своего учителя?" — мне и такое говорили. Мне не донимало. Ему тоже. Даня — это был для меня очень вымоленный друг. Я мечтала, чтобы у меня на войне был друг. Ибо война, кроме всего прочего, это еще и чувство тотального одиночества. Я уже как-то писала, что когда у тебя на войне появляется настоящий напарник, то считай, ты выиграл джекпот. Напарник — это даже важнее, чем командир. Потому что командир тебя посылает в ж.., а напарник — это тот, с кем ты должен в эту ж... сходить, выполнить задание и вернуться. И нет другого человека, которому ты во время этого похода веришь больше и при жизни которого больше переживаешь. И точно знаешь: что он тоже верит тебе. И переживает за тебя. Потому что никто за тебя не переживает, кроме родных", — рассказала Леся Ганжа.

Даниил Новиков/Фото: Леся Ганжа

Когда началась война, Дане было 19 лет, и он работал в Бельгии, говорит военная, даже собирался там оставаться. Однако вернулся воевать за Украину.

“Его не хотели призывать в Полтаве, потому что Даня студент стационара в академотпуске, тогда он уехал в Бахмутский военкомат (лето 2022) и призвался там. У него два ранения — в Зайцево и в Бахмуте. Отец у Дани — военный врач, несколько дней назад ему исполнилось 60, Даня еще летом купил ему машину — чтобы на юбилей и на дембель. У Даниной мамы последняя стадия рака. Мы ей не говорим. Она сейчас в больнице — добрые люди в Полтаве помогли положить. О том, что его нет, я узнала по рации. '"Кто остался на позиции?" — "Двухсотые" — "Кто 200?" — "Даня и ..."... Мир остановился ”, — рассказала Леся Ганжа.

Даниил Новиков/Фото: Леся Ганжа

Его тело осталось на оккупированной РФ территории. Он считается пропавшим без вести.

“Но наш Даня ни в какой безвести не пропадал, он погиб при выполнении боевой задачи. Его отец тоже так считает, и мы готовимся к суду, пока есть пять живых свидетелей его гибели… Говорят, последние слова Дани были: “О! FPV-дрон летит”. Он влетел ему в голову и снес пол черепа", — рассказала Леся Ганжа.

Даниил Новиков/Фото: Леся Ганжа

По ее словам, если бы не война, они вряд ли подружились — даже не встретились бы.

"Мы были такой забавной парочкой — тетя и пионер. О нас много сплетничали, потому что армия — это место, где много сплетничают. Нам было плохо. Но нам было хорошо. Мы были счастливыми людьми в аду. Я бы должна была написать этот пост раньше, но я не могла", — рассказала Леся Ганжа.

Ранее мы писали о том, что во время выполнения боевой задачи погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский по позывному Blue Helmet.

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