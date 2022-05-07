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"Он красавчик": Резников заявил, что благодаря Лаврову вопрос поставок оружия из Израиля "почти решен"

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"Он красавчик": Резников заявил, что благодаря Лаврову вопрос поставок оружия из Израиля "почти решен"

Офис Президента Украины

Скандальные заявления главы МИД РФ Лаврова в адрес евреев помогли Израилю решиться на предоставление военной помощи Украине.

Благодаря усилиям "проукраински настроенного" министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Израиль повернулся наконец в сторону Украины. До этого израильские власти держали устойчивый баланс в вопросе войны: ни с Украиной, ни с Россией.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона.

"Он красавчик, я считаю. Благодаря ему можно сказать, что поставки оружия из Израиля — почти решенный вопрос", — сказал украинский министр.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами". Традиционно он повторил кремлевскую пропаганду, что в Украине действуют нацисты и заявил, что у Адольфа Гитлера было еврейское происхождение.

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