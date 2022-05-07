"Он красавчик": Резников заявил, что благодаря Лаврову вопрос поставок оружия из Израиля "почти решен"

Скандальные заявления главы МИД РФ Лаврова в адрес евреев помогли Израилю решиться на предоставление военной помощи Украине.
Благодаря усилиям "проукраински настроенного" министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Израиль повернулся наконец в сторону Украины. До этого израильские власти держали устойчивый баланс в вопросе войны: ни с Украиной, ни с Россией.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона.
"Он красавчик, я считаю. Благодаря ему можно сказать, что поставки оружия из Израиля — почти решенный вопрос", — сказал украинский министр.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами". Традиционно он повторил кремлевскую пропаганду, что в Украине действуют нацисты и заявил, что у Адольфа Гитлера было еврейское происхождение.
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