"Он "на крючке" у Путина": американский политолог объяснил, почему Лукашенко не хочет воевать против Украины

Александр Лукашенко загнал себя в сложную ситуацию, диктатор Путин почти полностью контролирует его после последних выборов в Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко буквально оказался под контролем российского диктатора Владимира Путина. Однако Лукашенко продолжает противиться, чтобы напрямую не воевать с Украиной.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус.

Политолог подчеркнул, что Лукашенко мог два года тому назад спокойно уйти после выборов в Беларуси.

"Если бы он признал поражение на выборах, тогда могла быть совсем другая ситуация и у Беларуси, и у Лукашенко. Теперь он "на крючке" у Путина. Как и Путин находится "на крючке" у Запада после 24 февраля", — отметил Юнус.

Эксперт подчеркнул, что Путин хочет использовать белорусскую территорию и армию для войны против Украины.

"Лукашенко понимает – если Беларусь таки вступит в войну, то он вылетит с кресла еще быстрее Путина. Гражданские белорусы не хотят воевать, как и военные. Если эти силы объединятся, то власти Лукашенко может наступить конец. Если военные не захотят воевать и пойдут против него, то народ выйдет тоже. Они же никуда не исчезли за последние три года. 30 – 40 тысяч просидели в тюрьмах, несколько десятков тысяч уехали за границу. А другие до сих пор дома. Поэтому Лукашенко упирается, как только может. Он готов выполнять разные прихоти Путина, но напрямую вступать в войну не хочет", — резюмировал Юнус.

Беларусь и российская война против Украины

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Александр Лукашенко заявляет об угрозе со стороны НАТО во избежание прямого втягивания его страны в войну против Украины.

Беларусь продлила военные учения ВС РБ и РФ на полигонах, расположенных вблизи границы с Украиной. Они продлятся не менее 12 декабря.

Военный эксперт Петр Черник считает, что после поражения России режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко рухнет.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что белорусские силы вступят в войну на стороне России в любом случае.

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